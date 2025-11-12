JPMorgan'dan uyarı: AI yatırımları kâra dönmeden 650 milyar dolar gerekiyor

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, yapay zeka sektörüne yapılan büyük ölçekli yatırımların geri dönüşüyle ilgili dikkat çekici bir analiz yayımladı. Bankaya göre, şirketlerin 2030 yılına kadar bu alandaki yatırımlarından yüzde 10 getiri sağlayabilmeleri için yılda yaklaşık 650 milyar dolar gelir elde etmeleri gerekiyor.

Analist Max Weinbach tarafından X platformunda paylaşılan raporda, bu miktarın dünya genelindeki 1,5 milyar aktif iPhone kullanıcısından her ay yaklaşık 34,7 dolar, ya da 300 milyon Netflix abonesinden 180 dolar ek ödeme alınmasına denk geldiği belirtildi.

Rapor, bireysel, kurumsal ve kamu kullanıcılarının bu gelir potansiyeline katkı sağlayabileceğini, ancak "birçok tüketicinin hâlâ yapay zeka destekli cihazların faydalarına tam olarak ikna olmadığını" vurguladı.

Yapay zeka şirketlerinin gelir hedefleri

Yapay zeka şirketlerinin mevcut gelir hedeflerine de değinilen raporda, OpenAI'nin yıllık 20 milyar dolar, Anthropic'in ise 2026'ya kadar 26 milyar dolar gelir hedeflediği hatırlatıldı. Ancak bu rakamların henüz kârlılığa ulaşmadığına dikkat çekildi.

Rapor, sıkça gündeme gelen "yapay zeka balonu" tartışmasına doğrudan değinmese de, eski Intel CEO'su Pat Gelsinger'in "İşletmeler henüz yapay zekadan maddi fayda elde etmeye başlamadı" sözlerine yer verdi.

Banka, değerlendirmesinde temkinli bir iyimserlik tonuna da yer verdi:

"Her şey işe yarasa bile, dahil olan sermaye miktarı ve yapay zeka ekosisteminin bölümlerinin kazanan her şeyi alır doğası göz önüne alındığında, (devam eden) muhteşem kazananlar ve muhtemelen eşit derecede muhteşem kaybedenler olacak."