Kamuda açık kaynak kod için süre nisanda doluyor

Nagihan KALSIN

Türkiye, kamu kurum ve kuruluşlarında siber güvenliğin açık kaynak kodlu yerli yazılımla sağlanması konusunda önemli kararlara imza attı. Mevcutta kamuda siber güvenlik yazılımlarının yüzde 60’a yakını ABD ve İsrail menşeli şirketlerce sağlanırken, 2024 ilk çeyreğine kadar şirketlerin yerli yazılım ya da Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) kullanımına geçiş için yol haritası hazırlayarak bunu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne sunmaları gerekecek.

Kamuda kullanılan yabancı yazılım oranı düşecek

Bundan 10 yıl öncesine kadar kamuda kullanılan yazılımların yaklaşık yüzde 90’ı ABD ve İsrail menşeli ürünlerden oluşurken, gerçekleştirilen projeler neticesinde bu oran yüzde 60’a kadar çekildi.

2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı yerli ürüne geçti. Bazı yazılımların yerli muadillerinin olmaması bir dönem yabancı yazılım kullanımını mecbur kılarken, şimdi ise Türkiye siber güvenlik yazılımlarında dünyayla yarışır nitelikte ürünler üretti.

Yol haritasını Nisan 2024’e kadar sunacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 29 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge ile kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaştırılarak, bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin yerlileşmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştı.

Bu amaçla kritik kurumlar haricinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, yazılım envanterlerinden hangilerini Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) muadilleriyle değiştirebileceklerine yönelik “yol haritası raporu” hazırlamaları ve 9 ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne iletmeleri istenmişti. Bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşları yerli siber güvenlik yazılımlarına geçiş için Nisan 2024 tarihine kadar yol haritası belirleyerek bunu Cumhurbaşkanlığı’na sunacak.

Yerli yazılımın 30 katı fiyat

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının eskiden kalma alışkanlıklar sebebiyle ABD ve İsrail menşeli yazılım firmaları ile çalışmaya devam ettikleri öğrenilirken, bu firmaların sunucu ihalelerinin içerisine siber güvenlik yazılımlarını da ilave olarak ekleyerek kurumlardan yıllık milyonlarca doları bulan siber güvenlik yazılımı lisans bedeli aldıkları öğrenildi.

Yapılacak yeni düzenlemelerle siber güvenlik yazılımları için de sunucu haricinde ayrı ihaleler düzenlenmesinin sağlanması planlanırken, yerli yazılım firmaları ile aralarında yaklaşık 30 katlık bir maliyet farkı bulunan bu yabancı yazılımların kullanımının tamamen bitirilmesi hedefleniyor.