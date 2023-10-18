Keyvan Havacılık Çin pazarında yazılımda Boeing’in yerini alıyor

Çin bir yandan ticari havacılık alanında Boeing ve Airbus’a rakip olarak kendi yolcu uçaklarının üretimine hız verirken, diğer yandan da havacılığa ilişkin yazılım ve dijitalleşme alanında yeni işbirliklerine gidiyor.

Çin yerli üretim yolcu uçaklarıyla, ABD’li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olmayı hedefliyor. Çin havacılık yazılımları konusunda Boeing ve Airbus’tan sağladığı hizmetlere seçenek olarak şimdi bir Türk şirketi ile işbirliğine gidiyor. Türkiye’de havacılık veri tabanları kapsamında veri analitiği ve uçuş operasyonları alanında inovatif çözümler geliştiren Keyvan Havacılık ile Çin’deki Ana Hat Sivil Uçak Projesi’nin sorumlusu COMAC arasında ortak bir anlaşmaya imza atıldı.

Çin’deki havayolları ve uçak operatörlerine daha iyi müşteri hizmetleri ve dijital çözümler sunmayı amaçlayan anlaşma dünya havacılığında önemli bir güce sahip olan Çin ile Türk havacılık sektörü arasındaki ilişki ve işbirliğini de kuvvetlendirecek bir adım olarak görülüyor.

“Asya-Pasifik bölgesine açılım için önemli bir adım”

Havacılık ve Seyrüsefer Veri Tabanı, Keyvan’ın üretim zincirinin çekirdeğini oluşturuyor. Keyvan’ın ürettiği veri tabanı ve dijital çözümler uçuş planlama, rota analiz çözümleri, simülatörlere sağlanacak veriler ve yeni sistem geliştirme alternatifleri sunuyor.

Keyvan Havacılık bu alanda Boeing,Airbus’tan sonra dünyanın dördüncü şirketi durumunda. İmza töreni dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Keyvan Havacılık CEO’su ve Kurucusu Mehmet Keyvan, Çin’in 5 binden fazla uçak sayısına sahip olduğunu belirterek “Sadece Çin değil, aynı zamanda COMAC ile birlikte Asya pazarına girmeyi planlıyoruz. COMAC’ın uçakları Endonozya’da uçuyor ve diğer Asya ülkelerinde de uçuş planlanıyor.

Onun için herhangi bir sivil COMAC kullanıcısı hava yolu operatörü bizim için de müşteri adayı olacaktır. Bizim pazar hedefimiz zaman içinde Asya-Pasifik bölgesinin tümünü içerecektir” dedi. Kasım 2020 tarihinden bu yana süren görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığını belirten Keyvan, havacılıkta uzun vadeli işbirliğinin önemine vurgu yaparak “ COMAC ile uzun vadeli bir partner olma hedefiyle yola çıktık”diye konuştu.

Mehmet Keyvan, dünya çapında sivil, özel ve askeri kategoride olmak üzere 38 binden fazla pist ve havaalanı ile ilgili hava yolları, navaidler, prosedürler, kısıtlayıcı ve yasaklanmış bölgeler gibi milyonlarca datayı içeren veri tabanıyla Avrupa bölgelerinde ihracat yapan Keyvan’ın bu anlaşma ile Asya pazarına da açılmış olduğunu söyledi.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan COMAC CEO’su Li Ling ise anlaşmanın COMAC müşteri hizmetlerinin dijital dönüşüm gelişiminde yeni fırsatlar ve motivasyon getiren önemli bir iş birliği olacağını ifade ederek“Keyvan’ın Havacılık verileri ve dijital çözümler alanındaki ileri teknolojisini takdir ediyoruz. Zira SACSC kendini yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine, her zaman gelişmiş hizmetler ve en iyi dijital çözümleri sunmaya adamıştır. Sağlam ortaklara sahip olmanın değerini biliyoruz ve Çin pazarına daha rekabetçi oyuncular kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz”dedi.

Çin havacılık pazarında önemli bir yeri bulunan COMAC, 2022 yılı sonu itibarıyla Endonezya dahil olmak üzere havayolu şirketlerine 100 adet ARJ21-700 uçağı teslim etmiş durumda. COMAC, 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 35 adet ARJ21 uçağı ve 6 ila 8 adet arası C919 uçağı daha teslim etmeyi planlıyor. Her iki model için önümüzdeki 5 yıllık süreçte yılda ortalama 100 adet ve hatta daha fazla uçak üretimi gerçekleştirilerek hava yolu şirketlerine teslimi planları arasında yer alıyor.

"İpek yolunu havada da kurmuş oluyoruz"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu WEI Xiaodong ise konuşmasında COMAC’ın Çin’de yolcu uçağı yatırımcısı ve üreticisi olduğunu hatırlatarak,“ Yüksek kaliteli veri tabanları günümüzde uçuş güvenliğinin temelini oluşturuyor. Keyvan Havacılık, uluslararası alanda onaylı veri tabanı üreten Türkiye’de ilk, dünyada ise dördüncü firma durumunda. COMAC ile Keyvan arasındaki iş birliği güçlü bir ittifak olacaktır. Bu iş birliğinin Çin ve Türkiye arasında yüksek teknoloji ve dijital ekonomi alanında yenilik yaratarak Çin ve Türkiye arasında hizmet ticareti alanında önemli katkılar yaratacağına inanıyorum.Karada ve denizden sonra İpek yolunu havada da kurmuş oluyoruz” diye konuştu.