Klima satışları sıcakların etkisiyle tavan yaptı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı (İSİB) Mehmet Hakkı Şanal, son 3-4 haftalık dönemde görülen yoğun sıcaklık artışlarının etkisiyle klima satışlarının tavan yaptığını söyledi. Ev tipi klimaların pazardaki büyüme oranın yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu belirten Şanal, “Klima tedariki konusunda bir problem yaşamıyoruz. Yerli üreticilerimiz yeni yatırımlar yapıyorlar, bununla birlikte ithalatçı firmalarımız var. Yeterli sayıda stokumuz bulunuyor” diye konuştu.

“Sektör yüzde 7 büyüdü”

Şanal, Türkiye’deki klima satışlarında yaşanan artışın yanı sıra iklimlendirme sektörünün bu yıl da büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “7 ayda yüzde 8’lik bir büyüme kaydettik. İklimlendirme sektörü olarak, merkezi soğutma sistemleri, yalıtım tesisat malzemeleri satışında bir artış var.

Ev tipi klimalar özelinde baktığımızda ise sektörün ihracat büyümesinde yüzde 15 civarında artış gerçekleşti. Bu sene içinde sektör olarak ana hedefimiz minimum yüzde 9’luk bir büyüme. Geçtiğimiz yıl 6,7 milyar dolarlık iklimlendirme sektörünün genel ihracatı vardı, bu yıl içinde de 7,2 milyar doların üzerinde bir ihracat bekliyoruz. Bireysel klimalar özelinde baktığımızda artışımız ivmeleniyor.

Soğutma tarafındaki ihracatımız da artmakta.” Ankara Klimacılar, Buzdolapçılar ve Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necdet Çerkeşli de “2022’de haziran-temmuz aylarında ortalama satışlarımız 2 bin-2 bin 200’lerde seyrederken 2023’te 3 bin 700 bandına ulaştı. Klimada montaj süresi de 15 güne kadar uzadı” şeklinde konuştu.

Klima bakım servis talepleri yüzde 402 arttı

Online hizmet platformu Armut.com, yaz mevsiminin en büyük ihtiyaçlarından olan klimaların bakım ve onarım verilerini açıkladı. Armut.com verilerine göre bu yılın ilk 7 ayında klima servis talepleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 181 arttı. Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz ayında ise talepler Haziran’a göre yüzde 330, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 402 artış gösterdi. Klima gaz dolumu, 8040 talep ve yüzde 283 büyüme ile en çok tercih edilen hizmet oldu. İkinci sırada yüzde 350 büyüme ile klimaların soğutmamasına ilişkin hizmetler yer alırken, üçüncü sırayı yüzde 144 büyüme ile klima tamiri aldı