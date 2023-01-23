Kolaybi’ Almanya yolcusu

Türkiye’de 50 binden fazla KOBİ’ye hizmet sunan şirket yurtdışındaki ilk yılında bin 500 müşteri ve 2 milyon euro ciro hedefliyor.

Yurt dışı yatırımıyla ilgili açıklamalar yapan KolayBi’ CEO’su Gökhan Boyana, “Türkiye’deki büyümemizle yetinmeyip başarımızı yurt dışına taşıyacağımız için çok mutluyuz. Yurt dışında da hizmet sunma konusunda ilk noktamız Almanya olacak. Bu hamleyle birlikte öncelikli amacımız sektörel olarak deneyim ve bilgimizi başka ülkelere de taşıyıp, markamızın hizmet alanını genişletmek” ifadelerini kullandı.