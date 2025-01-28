Kucağına bomba gibi düştü: DeepSeek R1! Çiçeği burnunda başkandan ilk yorum geldi

Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek’in geliştirdiği R1 modeli dünyayı sarsmış durumda. Nvidia gibi teknoloji devlerinin hisselerinde keskin düşüş yaşandı. Yapay zeka çipleri sayesinde bir ara Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia yaklaşık 600 milyar dolar değer kaybetti.

Esasında teknoloji endüstrisini sarsan şey, DeepSeek’in R1 modelini rakiplerinin çok daha altında bir maliyetle ürettiği yolundaki açıklaması oldu.

Bu durum, ABD’nin yapay zekâ alanındaki geleceğine dair ve ABD şirketlerinin planladıkları yatırımın boyuna dair soru işaretlerinin belirmesine yol açtı.

DeepSeek R1 modelini piyasaya sürdükten sadece bir hafta sonra ABD’de uygulama marketlerinde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Trump'dan ilk açıklama geldi

DeepSeek’in sükse yaratan bu başarısı, 20 Ocak’ta yemin ederek Beyaz Saray’da ikinci dönemine başlayan Donald Trump’ın kucağına adeta bir bomba gibi düştü.

Çin merkezli yapay zekâ teknolojisindeki son gelişmelere ilişkin yorum yapan ABD Başkanı Trump, “ABD için olumlu olabilir” ifadesini kullandı.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı değerlendirmesinde, gelişmeleri ABD teknoloji endüstrisi için “uyandırma çağrısı” olarak nitelendirdi.

Başkan Trump, “Bunu daha ucuza yapabiliyorsanız, daha azıyla yapabiliyorsanız ve aynı sonuca ulaşabiliyorsanız, bunun bizim için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi.

Donald Trump, bu gelişim hakkında kaygılı olmadığını söyledi ve ABD’nin alanda hakim oyuncu olarak kalacağını sözlerine ekledi.

Trump: Eğer doğruysa...

Trump, Kongrede'ki Cumhuriyetçi üyelerle Florida'daki parti buluşmasında yaptığı konuşmada, DeepSeek ile ilgili benzer yorumlarda bulunmuştu.

ABD lideri, bunu olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Eğer bu doğruysa ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız” demişti.

6 milyon dolara eğitildi

DeepSeek, araştırmacılarının yaklaşık 6 milyon dolar maliyetle eğitildiğini iddia ettiği açık kaynaklı DeepSeek-V3 modeli üzerinde çalışıyor.

5 milyon dolar rakiplerin harcadığı milyarlarca dolar göz önüne alındığında çok küçük bir meblağ.

Fakat 6 milyon dolar iddiası yapay zeka çalışmaları yürüten baz kesimlerin itirazıyla karşılaştı.