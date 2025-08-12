Kullanıcılar ChatGPT-5'i sevemedi! Open AI geri adım attıran "mesafe"

Open AI, geçen hafta "devrim niteliğinde" ve "dünyada büyük değişikliklere yol açabilir" diyerek yapay zeka GPT'nin yeni versiyonu GPT-5'i devreye almıştı.

GPT-5 sevilmedi

Ancak yeni sürüm kullanıcıları memnun etmedi. GPT-5'i, GPT-4o'dan daha az kullanışlı bulan çoğu kullanıcı eski sürümdeki bazı özelliklerin geri gelmesini istedi. Bazı kullanıcılar yeni modelin üslubunun tatmin edici olmadığını ifade ederken, eski modelle bir ilişki kurduklarını düşünen kullanıcılar yeni sistemi sevemedi.

Şikayetlerin ardından Open AI, güncellemenin kısmen geri alınacağını ve kullanıcılara eski modelleri seçme seçeneğinin geri sunulacağını duyurdu.

OpenAI CEO'su Sam Altman X'te, "GPT-5 sunumunu takip ediyorsanız bazı insanların belirli yapay zeka modellerine ne kadar bağlı olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu, insanların daha önceki teknoloji türlerine duydukları bağlılıktan daha farklı ve güçlü. (Bu nedenle eski modelleri aniden kaldırmak bir hataydı)" diye yazdı.

GPT-4o'nun ne kadar sevildiğini hafife aldı

Altman bir başka paylaşımında da şirketin GPT-4o'nun ne kadar sevildiğini hafife aldığını, "GPT-4o ile GPT-5'in göreceli gücü konusunda çok farklı görüşler" olduğunu belirtti.

Yeni bir güncelleme, kullanıcıların ChatGPT'deki ayarları açabileceği ve "eski modelleri göster" seçeneğini seçebileceği anlamına geliyor.

Altman ayrıca OpenAI'ın yeni GPT-5'in dağıtımını tamamlamayı ve ardından kullanıcıların yeni modelle ilgili şikayetlerine yanıt vermeyi amaçladığını söyledi. Buna sohbet botunu "daha sıcak" hale getirmenin de dahil olduğunu belirtti.