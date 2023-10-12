Kullanılmayan cep telefonunun bağlantısının kesilmesine ilişkin süre 1 yıla iniyor

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, kullanılmayan, kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, cihazların beyaz listeden çıkarılarak siyah listeye dahil edilmesi ve bağlantısının kesilmesi için belirlenen süre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 yıldan 1 yıla indirilecek.

24 saat içinde kesilecek

Bu kapsamda, BTK'nın veri tabanında yer alan ve kesintisiz 1 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesilecek, cihaz bilgileri siyah listeye dahil edilecek.

Siyah listeye alınan cihazın bir abone numarası ile tekrar kullanılması halinde, GSM operatörü tarafından yapılan bildirim sonrası cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak. Bu talep daha önce cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabiliyordu.

BTK'ya başvuru yapılabilecek

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının BTK kayıtlarıyla uyuşmaması halinde, ilgili cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak BTK'ya başvuru yapılabilecek.