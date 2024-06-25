Küresel ısınma, klima satışlarını tüm yurda yaydı
Bu yaz mevsim normallerinin üstünde sıcaklıkların yaşanmasıyla klimaya talep, Türkiye genelinde arttı. İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle İç Anadolu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da klima kullanımı hızla yaygınlaştığını söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Her yıl yaz aylarının başlamasıyla birlikte, klima satışlarında da artış yaşanıyor. Ancak bu yıl Türkiye’de sıcaklıkların aniden bastırmasıyla birlikte klima satışları; Akdeniz, Ege ve Güneydoğu bölgelerinin yanı sıra son yıllarda küresel ısınmayla beraber özellikle diğer bölgelerde de klima kullanımı hızla yaygınlaşmaya başladı. Öte yandan, yüksek sıcaklıklardan dolayı klima satışlarının artığı ve servis montaj sürelerinin 1 aya kadar çıktığı belirtiliyor.
Türkiye’nin Akdeniz, Ege ve Güneydoğu bölgeleri, yıl boyunca yüksek sıcaklıklar yaşadığı için klima satışlarında diğer bölgelere göre daha önde geldiğini belirten İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, ‘’Bu bölgelerde yaz aylarının bunaltıcı sıcağı klimaları bir lüks değil, zorunluluk haline getiriyordu. Ancak son yıllarda, küresel ısınmanın da etkisiyle ülkenin diğer bölgelerinde de sıcaklıklar belirgin şekilde artış göstermeye başladı. Bu değişim sadece yaz aylarında değil, bahar ve sonbahar aylarında da sıcaklıkların yükselmesine neden oldu’’ dedi.
Eskiden sadece sıcak bölgelerde talep ediliyordu
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte İç Anadolu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi bölgelerde de klima kullanımı hızla yaygınlaşmaya başladığını aktaran Korun, ‘’Eskiden sadece vantilatörlerin yeterli görüldüğü bu bölgelerde, klimalar giderek daha fazla tercih edilmeye başlandı. Özellikle büyük şehirlerde betonlaşmanın ve insan yoğunluğunun da etkisiyle ısınan hava, klimaları bir lüks olmaktan çıkararak, temel bir ihtiyaç haline getirdi. Klima satışlarındaki bu artış, hem bireysel tüketiciler hem de ticari işletmeler için geçerli.
Yine eğitim kurumları, hastaneler veya AVM gibi kamusal alanlarda da klima kullanımı zorunlu hale geldi. Sonuç olarak, küresel ısınmanın etkisiyle artan sıcaklıklar, Türkiye genelinde klima kullanımını yaygınlaştırdı. Eskiden sadece sıcak bölgelerde yüksek olan klima talebi, artık tüm ülkeye yayılmış durumda. Bu değişim, iklim değişikliğinin günlük yaşam üzerindeki somut etkilerinden biri olarak da karşımıza çıkıyor’’ diye konuştu.
"Yaz ayları başlamadan klima almak tüketicilere avantaj"
Bu yıl yaz mevsiminin normallerinin oldukça üstünde sıcaklıklarla giriş yapıldığını belirten Korun, küresel ısınmanın da etkisiyle aniden bastıran sıcaklar ve yüksek nem, klima ürünlerine olan talebi de önemli ölçüde artırdığını söyledi. Korun, dernek olarak yaz ayları başlamadan klima almanın tüketici açısından daha avantajlı olabileceğinin özellikle altını çizdiklerine vurguladı.
İç pazar satışları 2 milyona dayandı
Klima sektörünün 2024'e yenilikçi çözümler ve sürdürülebilirlik hedefleriyle güçlü bir başlangıç yaptığını bildiren Korun, teknolojik gelişmelerin hızla entegre edildiği sektörde, enerji verimliliği ve çevre dostu ürünler ön planda yer aldığını açıkladı.
Özellikle enerji verimliğinin öneminin arttığını, yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sağlayan A+++ enerji sınıfındaki ürünlere ve gelişmiş inverter kompresörlü ürünlere talep ciddi şekilde artmış durumda olduğunu anlatan Korun, ‘’Değişen kompresör teknolojisiyle, yeni nesil klimalarla ciddi enerji tasarrufu sağlanıyor. Türkiye split klima ürün grubunda, hem imalat hem de iç pazar olarak büyümeye devam ediyor. Avrupa’nın en büyük split klima pazarlarından biri durumundayız.
İSKİD sektör istatistiklerine göre, split klima ürün grubunda üretim miktarı, 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artış ile 2 milyon adede ulaştı. Bununla birlikte yaklaşık 600 bin adet ithal ürün ile iç pazar satışları, 1 milyon 900 bin adede ulaştı. Geçen yıl Türkiye split klima pazarı yüzde 35 büyüdü. Bu yılın ocak-mayıs döneminde Klima Sistem ve Elemanları ürün grubunda 342 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti’’ açıklamasında bulundu.
‘‘Düşürülen her derece elektrik tüketimini %10 artırıyor’’
Klima seçiminde enerji tüketiminin önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, enerji verimliliğini genel olarak A+++ sınıfı en yüksek verimliliği gösterdiğini aktardı. Diğer yandan günümüzde birçok klima cihazında, filtreleme sistemleri ileri düzeye çıkarılmış, bu sayede toz, kaba partikül, polen, küf, sigara dumanı vb. filtre edilebilmeye imkân tanındığını belirten Korun, ‘’Klima seçimi kadar klima kullanımı da hava kalitesi açısından önemli. Yaz için de 23-26°C derece konfor aralığı olarak kabul ediliyor. Düşürdüğünüz her bir derece, klimanın elektrik tüketimini yüzde 10 arttırır’’ dedi.