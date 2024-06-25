Küresel ısınma, klima satışlarını tüm yurda yaydı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Her yıl yaz aylarının baş­lamasıyla birlikte, kli­ma satışlarında da artış yaşanıyor. Ancak bu yıl Türki­ye’de sıcaklıkların aniden bas­tırmasıyla birlikte klima satış­ları; Akdeniz, Ege ve Güneydo­ğu bölgelerinin yanı sıra son yıllarda küresel ısınmayla bera­ber özellikle diğer bölgelerde de klima kullanımı hızla yaygınlaş­maya başladı. Öte yandan, yük­sek sıcaklıklardan dolayı klima satışlarının artığı ve servis mon­taj sürelerinin 1 aya kadar çıktığı belirtiliyor.

Türkiye’nin Akdeniz, Ege ve Güneydoğu bölgeleri, yıl boyun­ca yüksek sıcaklıklar yaşadığı için klima satışlarında diğer böl­gelere göre daha önde geldiğini belirten İklimlendirme Soğut­ma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Baş­kanı Tunç Korun, ‘’Bu bölgeler­de yaz aylarının bunaltıcı sıcağı klimaları bir lüks değil, zorun­luluk haline getiriyordu. Ancak son yıllarda, küresel ısınmanın da etkisiyle ülkenin diğer böl­gelerinde de sıcaklıklar belirgin şekilde artış göstermeye başla­dı. Bu değişim sadece yaz ayla­rında değil, bahar ve sonbahar aylarında da sıcaklıkların yük­selmesine neden oldu’’ dedi.

Eskiden sadece sıcak bölgelerde talep ediliyordu

Sıcaklıkların artmasıyla bir­likte İç Anadolu, Marmara, Ka­radeniz ve Doğu Anadolu gibi bölgelerde de klima kullanımı hızla yaygınlaşmaya başladığını aktaran Korun, ‘’Eskiden sadece vantilatörlerin yeterli görüldü­ğü bu bölgelerde, klimalar gide­rek daha fazla tercih edilmeye başlandı. Özellikle büyük şehir­lerde betonlaşmanın ve insan yoğunluğunun da etkisiyle ısı­nan hava, klimaları bir lüks ol­maktan çıkararak, temel bir ih­tiyaç haline getirdi. Klima satış­larındaki bu artış, hem bireysel tüketiciler hem de ticari işlet­meler için geçerli.

Yine eğitim kurumları, has­taneler veya AVM gibi kamusal alanlarda da klima kullanımı zo­runlu hale geldi. Sonuç olarak, küresel ısınmanın etkisiyle ar­tan sıcaklıklar, Türkiye gene­linde klima kullanımını yaygın­laştırdı. Eskiden sadece sıcak bölgelerde yüksek olan klima ta­lebi, artık tüm ülkeye yayılmış durumda. Bu değişim, iklim de­ğişikliğinin günlük yaşam üze­rindeki somut etkilerinden biri olarak da karşımıza çıkıyor’’ di­ye konuştu.

"Yaz ayları başlamadan klima almak tüketicilere avantaj"

Bu yıl yaz mevsiminin nor­mallerinin oldukça üstünde sı­caklıklarla giriş yapıldığını be­lirten Korun, küresel ısınma­nın da etkisiyle aniden bastıran sıcaklar ve yüksek nem, klima ürünlerine olan talebi de önem­li ölçüde artırdığını söyledi. Ko­run, dernek olarak yaz ayları başlamadan klima almanın tü­ketici açısından daha avantaj­lı olabileceğinin özellikle altını çizdiklerine vurguladı.

İç pazar satışları 2 milyona dayandı

Klima sektörünün 2024'e ye­nilikçi çözümler ve sürdürülebi­lirlik hedefleriyle güçlü bir baş­langıç yaptığını bildiren Korun, teknolojik gelişmelerin hızla entegre edildiği sektörde, enerji verimliliği ve çevre dostu ürün­ler ön planda yer aldığını açıkla­dı.

Özellikle enerji verimliğinin öneminin arttığını, yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sağlayan A+++ enerji sınıfındaki ürünlere ve gelişmiş inverter kompresör­lü ürünlere talep ciddi şekilde artmış durumda olduğunu anla­tan Korun, ‘’Değişen kompresör teknolojisiyle, yeni nesil klima­larla ciddi enerji tasarrufu sağ­lanıyor. Türkiye split klima ürün grubunda, hem imalat hem de iç pazar olarak büyümeye devam ediyor. Avrupa’nın en büyük split klima pazarlarından bi­ri durumundayız.

İSKİD sektör istatistiklerine göre, split klima ürün grubunda üretim miktarı, 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artış ile 2 milyon ade­de ulaştı. Bununla birlikte yak­laşık 600 bin adet ithal ürün ile iç pazar satışları, 1 milyon 900 bin adede ulaştı. Geçen yıl Tür­kiye split klima pazarı yüzde 35 büyüdü. Bu yılın ocak-mayıs dö­neminde Klima Sistem ve Ele­manları ürün grubunda 342 mil­yon dolarlık bir ihracat gerçek­leşti’’ açıklamasında bulundu.

‘‘Düşürülen her derece elektrik tüketimini %10 artırıyor’’

Klima seçiminde enerji tüketiminin önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, enerji verimliliğini genel olarak A+++ sınıfı en yüksek verimliliği gösterdiğini aktardı. Diğer yandan günümüzde birçok klima cihazında, filtreleme sistemleri ileri düzeye çıkarılmış, bu sayede toz, kaba partikül, polen, küf, sigara dumanı vb. filtre edilebilmeye imkân tanındığını belirten Korun, ‘’Klima seçimi kadar klima kullanımı da hava kalitesi açısından önemli. Yaz için de 23-26°C derece konfor aralığı olarak kabul ediliyor. Düşürdüğünüz her bir derece, klimanın elektrik tüketimini yüzde 10 arttırır’’ dedi.