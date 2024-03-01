Lenovo, öncü ürün ve çözümlerini görücüye çıkardı

MWC 2024'te Lenovo, yapay zeka cihazları, yazılım ve altyapı çözümleri portföyünün yanı sıra, alışılmış bilgisayar ve akıllı telefon formlarına meydan okuyan iki konsept cihazını görücüye çıkardı. Şirket ayrıca, daha fazla kişiselleştirme, iş birliği ve verimlilik için çoklu cihaz, yazılım ve hizmet portföyüne güç veren hibrid yapay zekanın geleceğini ortaya koydu.

Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yuanqing Yang, konu hakkında şunları söyledi: "Lenovo'nun MWC'de yapay zeka destekli, yapay zekaya hazır ve yapay zeka için optimize edilmiş cihazlar, altyapı, çözümler ve hizmetlerden oluşan portföyü, "Herkes için yapay zeka" vizyonumuzun daha kapsamlı bir görünümünü sağlıyor. Lenovo'nun yapay zeka teknolojisi, her büyüklükteki şirketlere fayda sağlayarak tüm sektörlerde akıllı dönüşüme olanak tanırken sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı güçlendiriyor."

Fütüristik Konsept, Sınırları Yeniden Tanımlıyor

Lenovo'nun çığır açan en yeni konseptini ortaya koyan Lenovo ThinkBook Şeffaf Ekranlı Dizüstü Bilgisayar Konsepti, 17,3 inçlik olağanüstü Mikro LED şeffaf ekranıyla etkileşim ve yaratıcılık deneyiminde devrim yaratıyor. Çerçevesiz ekranı, şeffaf klavye alanı ve havada asılı duruyor izlenimi veren alt yüzeyiyle yüksek teknolojili sadelik hissini zahmetsizce ortaya koyan bu konsept kullanıcının genel deneyimini ileri taşıyor. Ürünü ilgi çekici kılan özellikler, sanal ve gerçek öğeleri akıllı bir şekilde bir araya getirmesinde yatıyor. Yapay Zekanın Ürettiği İçeriğin (AIGC) gücüyle şeffaf ekran, fiziksel nesnelerle etkileşime olanak tanıyarak ve kullanıcı tarafından oluşturulan benzersiz içeriklerle dijital bilgileri üst üste getirerek iş birliği ve verimlilik konusunda yeni olanakların kapısını aralıyor. Şeffaflığı sayesinde bu dizüstü bilgisayar, çevresine doğal bir şekilde kolayca entegre olabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, -ürünün kendi kalemiyle klavye ve çizim ekranı arasında sorunsuz bir biçimde geçiş yaparak yaratıcılıkta verimliliğin yeni seviyelerine adım atabiliyor.

İşletmeler için Yeni Nesil Yapay Zeka Bilgisayarları

Lenovo'nun en yeni nesil dizüstü iş bilgisayarları ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Ayrılabilir Gen 2 ve ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Seçili modellerde Intel vPro® ile en yeni Intel Core Ultra işlemcilerden güç alan ve Windows 11 işletim sistemine sahip bu dizüstü bilgisayarlar, optimum yapay zeka donanım ve yazılım çözümleri ekosistemi ile gelişmiş güvenlik, güç verimliliği ve kullanıcıyı içine alan deneyimler sunuyor. Özel yapay zeka hızlandırma desteğinden giderek daha fazla yazılım uygulaması yararlanıyor. Kullanıcılar, geniş kullanılabilirlik ve üretkenlik alanlarında yeni ve gelişmiş özellikleri bu sayade daha rahat kullanabilecek.

Akıllı Bağlantı – Birleşik Ekosistem ile Sorunsuz Sadeleşme

Lenovo ve Motorola, dijital ekosistemleri bir araya getirerek Smart Connect'i duyurdu. ı. Smart Connect, cihazlar arası sinerjilerin gücünden yararlanarak kesintisiz bir çoklu cihaz deneyimi yaratıyor, üretkenliği en üst düzeye çıkarıyor, cihaz kabiliyetlerini ve veri yönetimini paylaştırıyor ve toplamın parçalarından daha büyük olduğunu kanıtlıyor. Smart Connect ile kullanıcılar, bilgisayar, telefon ve tablet arasında kesintisiz görev geçişi yapabilir, sorunsuz ve güvenli dosya paylaşımının keyfini çıkarabilir, bilgisayarda mobil uygulamalara erişebilir ve hatta telefon bildirimlerini kolayca yönetebilir.

Yapay Zeka Uygulamaları Farklı Ölçeklerde Uç Noktalara Geliyor

Şirket, işletmeler için enerji tasarrufu sağlamaya da destek olan Yeni Nesil Telekomünikasyon Entegre Uç Nokta Yapay Zeka Çözümlerini duyurdu. Tüm sektörler için akıllı dönüşüme giden yolu basitleştirmek için Lenovo hibrid yapay zeka çözümleri tasarlanıyor. Cepten buluta kapsamlı çözüm portföyünün bir parçası olan bu inovasyonlar, Telefonica gibi, sektörün önde gelen şirketleriyle verilerin üretildiği her yerde yapay zekanın gücünü kullanıma sunuyorlar.

Müşterilerin BT Çevre Atıklarını Azaltma ve Onarılabilirliğe Odaklanma Konusunda Güçlendirilmesi

Lenovo, müşterilerin cihazlarının kullanım ömrünü daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli BT seçenekleriyle genişletmesine yardımcı olacak yeni çözümler sunuyor. Lenovo Certified Refurbished programı sayesinde şirketler, farklı bilişim ihtiyaçlarına uygun yenilenmiş bilgisayarları kullanıma sunarken BT karbon ayak izlerini küçültüyor. Yalnızca Lenovo ve akredite iş ortakları, Lenovo belgelendirmesi sunarak işletmelerin güvenebileceği, sektörde öncü kalitede cihazlar için garanti verebilecek.

iFixit ile olan iş birliğinin kapsamını da genişleten Lenovo, BT Yöneticilerine cihazları hızlıca düzeltme ve onarma yetkisi vererek hizmet dışı kalma sürelerini en aza indiriyor ve donanım ömrünü uzatıyor. ThinkPad T14 Gen 5 ve T16 Gen 3, iFixit Solutions ekibinden elde edilen bilgilere dayanılarak müşteriler tarafından değiştirilecek parçaların (CRU) kablosuz konektörlü pil, tamamı soketli DIMM tasarımı ve SSD ve WWAN değişimini içerecek şekilde artırılmasının yanı sıra, onarım kolaylığı için görsel göstergelerin eklenmesiyle daha fazla onarım dostu olacak şekilde tasarlandı.