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Lenovo’da tensikat hazırlığı

Dünya PC pazarının lideri Lenovo, maliyetlerini düşürmek için çalışan sayısını azalmayı hedefliyor.

Dünya Gazetesi
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2022 yılında dünya PC pazarındaki daralmanın ardından 2023’te de daralma beklentisinin devam etmesi üzerine şirketin CEO’su Yang Yuanqing, yaklaşık 150 milyon dolarlık bir tasarrufa gitmeleri gerektiğini söyledi.

Bu tasarrufun yolu da çalışan sayısının azaltılmasından geçiyor. Şirketin 2022 yıl sonunda toplam 75 bin çalışanı bulunuyor.

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