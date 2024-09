LG, ABD'de bulut oyun teknolojilerini sergiledi

Takip Et

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ziyaretçiler, LG'nin Arch Building'deki Seattle Kongre Merkezi'nde yer alan PAX West Standında, LG'nin webOS Gaming yeteneklerini, eleştirmenlerce de beğenilen LG OLED TV serisi dahil olmak üzere LG akıllı cihazlarında deneyimlediler.

LG'nin PAX West'teki ortaya çıkışı, şirketin oyun deneyimini geliştirmeye ve yükseltmeye adanmış bir oyun platformu olarak yolculuğunun başlangıcına işaret ediyor.

Ziyaretçiler, LG standında bulut oyun teknolojisi aracılığıyla 4 binden fazla yüksek kaliteli oyunu ve eğlenceli deneyimler sunan 500'den fazla herkesin oynayabileceği (oynamak için sadece LG'nin Sihirli Kumandası yeterli) oyunu destekleyen alanda, webOS Gaming'in yeni ve gelecek oyunlarının ön gösterimlerini izlediler.

Ayrıca, LG, webOS Gaming platformunun bulut oyun hizmetlerine erişimi nasıl kolaylaştırdığını ve yeni AAA oyunlarını nasıl desteklediğini göstermek için NVIDIA GeForce NOW, Blacknut ve Amazon Luna ile iş birliği gerçekleştirdi. Stant ziyaretçileri "Star Wars Outlaws", "Cyberpunk 2077", "Black Myth: Wukong", "Cuphead" gibi popüler oyunları deneyimledi.

Famobi ortaklığıyla yaratılan "Cut The Rope" ve "Thief Puzzle"ın da yer aldığı Günlük Oyun Alanı, PAX West katılımcılarının oyun deneyimi için tasarlanmış ve her yaş grubundan oyun severin oyunları oynamalarına olanak tanıdı. Ziyaretçiler webOS Gaming'in, LG'nin "StanbyME" ve "StanbyME Go" gibi yaşam tarzı cihazlarının üzerinde de çeşitli günlük oyunları desteklediğini keşfetti.

İnteraktif oyunların geliştirilmesine olanak tanıyan bir ortam sunan geliştiricinin oyun alanı, webOS Gaming'i webRTC Kamera, uygulama içi reklam ve satın alma yöntemleri, Hareket ve Ses API'sinden yararlanan ve FlutterTM ve HTML5 gibi geliştirme yazılımlarına destek olan hepsi bir arada, geliştiriciye yönelik bir platform olarak sundu.

LG TV'lerde düzenli olarak yeni oyun hizmetleri sunulurken, bunlardan biri de now.gg'nin bulut oyun aracılığıyla LG TV'lerde kullanılabilecek yeni bir izleyici katılım uygulaması türü olan NowCafe olarak öne çıkıyor.