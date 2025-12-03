Marvell, Celestial AI'ı 3,25 milyar dolara satın alıyor

Çip üreticisi Marvell Technology, yapay zeka odaklı yonga geliştiren Celestial AI adlı girişimi 3,25 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla bünyesine katacağını açıkladı. Şirket, satın almayla birlikte gelecek mali yıla ilişkin beklentilerinde de iyimser bir tablo çizdi.

Duyurunun ardından Marvell hisseleri, seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 13 yükseldi.

Marvell CEO'su Matt Murphy, önümüzdeki mali yılda şirket gelirlerinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Tahmin, özellikle veri merkezi gelirlerinde öngörülen yüzde 25'lik artışla destekleniyor.

"Yeni bir 10 milyar dolarlık pazar"

Satın alma, Marvell'in fotonik teknolojisine erişimini güçlendirecek. Bu teknoloji, yapay zeka ve bellek çipleri arasındaki bağlantıları elektrik yerine ışıkla sağlayarak daha hızlı ve verimli veri aktarımı sunuyor. Murphy, Celestial'ın geliştirdiği sistemlerin şirketin yeni nesil fotonik altyapı ürünlerinde kullanılacağını ve Marvell için "yeni bir 10 milyar dolarlık pazar" yaratacağını ifade etti.

Anlaşma kapsamında Celestial AI, 1 milyar dolar nakit ile 2,25 milyar dolar değerinde toplam 27,2 milyon Marvell adi hissesi alacak.