Meta’ya WhatsApp soruşturması

İtalya Rekabet Otoritesi (ICA), Meta Platforms hakkında yapay zekâ tabanlı sohbet botu hizmetleri alanında hâkim durumun kötüye kullanıldığı iddiasıyla geçici tedbirleri de kapsayan bir inceleme başlattı. Soruşturma, Ekim 2025 ortasında yürürlüğe giren WhatsApp Business Solution sözleşme değişiklikleri ile WhatsApp’a entegre edilmesi planlanan yeni Meta AI özelliklerine odaklanıyor.

Rekabeti zayıflatabilir

ICA’ya göre güncellenen sözleşme şartları, Meta AI’ın rakiplerini WhatsApp platformu dışında bırakarak pazara erişimi, üretimi ve teknik gelişimi kısıtlayabilir. Bu durumun, yapay zekâ sohbet botu pazarında rekabeti zayıflatabileceği ve tüketicilere zarar verebileceği ifade ediliyor. Kurum, söz konusu uygulamaların AB rekabet hukukunun temelini oluşturan TFEU’nun 102’nci maddesinin ihlali anlamına gelebileceğine dikkat çekiyor.

Meta’nın hamlelerini daha riskli hâle geldi

Devam eden süreç kapsamında Meta Platforms, Meta Platforms Ireland, WhatsApp Ireland ve Facebook Italy de inceleme dosyasına dahil edildi. Soruşturma, İtalya Rekabet Yasası’nın 14-bis maddesi çerçevesinde yürütülüyor ve hem sözleşme değişikliklerini hem de yeni Meta AI araçlarının WhatsApp’a entegrasyonunu kapsıyor.

Rekabet kurumu, kullanıcıların alternatif hizmetlere geçme isteğinin sınırlı olmasının Meta’nın hamlelerini daha riskli hâle getirdiğini vurguluyor. Öte yandan Meta, 2028’e kadar ABD’de yapay zekâ teknolojileri ve veri merkezlerine 600 milyar doları aşan yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu. Bu da şirkete yönelik rekabet kaygılarını artırıyor.