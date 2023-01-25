Microsoft'ta erişim sorunu: Teams ve Outlook da etkilendi

Azure platformundaki kesintilerden ABD, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'daki kullanıcılar etkilendi. Yalnızca Çin'deki hizmetler ve Microsoft'un hükümetler için ayrıca işlettiği platform kesintilerden etkilenmedi.

Microsoft, "Microsoft Geniş Alan Ağı (WAN) genelindeki cihazlarda ağ bağlantısı sorununun meydana geldiğini belirledik" dedi ve bunun kullanıcılar ile Azure arasındaki bağlantıyı ve ayrıca veri merkezlerindeki hizmetler arasındaki bağlantıyı etkilediği belirtildi.

Microsoft, soruna neden olduğu düşünülen ağ değişikliğini durdurduğunu belirtti.

Microsoft, erişim sorunundan etkilenen kullanıcı sayısını açıklamadı ancak Downdetector verileri, dünya genelinde binlerce kişi veya kurumun etkilendiğini gösterdi.