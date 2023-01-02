Mobil abone sayısı 90 milyonu geçti, fiber kullanıcısı artıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı 2022 yılı üçüncü çeyrek elektronik haberleşme verileri raporuna göre Eylül 2022 sonu itibarı ile Türkiye’de mobil abone sayısı, 8.1 milyonu makineler arası iletişim (M2M) aboneleri olmak üzere yaklaşık 90.82 milyona yükseldi. Turkcell’in abone sayısı 37.53 milyona, Vodafone’un 27.96 milyona TTMobil’in abone sayısı ise 25.3 milyona ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde toplam abone sayısı 86.95 milyon, yılın ilk yarısında ise 88.54 milyondu. Sabit telefon kullanan abone sayısı ise 11.5 milyon.

Turkcell abone başına aylık 71,8 lira gelir elde ederken, bu rakam Vodafone için 60,8 lira, TT Mobil’de ise 57,4 lira olarak gerçekleşti.

2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un net satış gelirleri toplamı yaklaşık 26 milyar lira olarak gerçekleşirken, diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı yaklaşık 9,2 milyar lira oldu.

2022 yılı üçüncü çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un toplam yatırım miktarı yaklaşık 5,1 milyar lira iken diğer işletmeciler tarafından aynı dönemde yaklaşık 2,2 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. En yüksek yatırım yapan şirket 1.8 milyar lira ile Turkcell olurken, Vodafone Türkiye en düşük yatırım yapan operatör oldu.

Fiber abonesi 5.5 milyon

İnternet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam ederken 2022 yılı üçüncü çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık yüzde 2,1 artış gerçekleşti. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. xDSL abone sayısı yaklaşık 11,3 milyon olurken, fiber abone sayısı ise 5,5 milyona ulaştı. Turksat’ın sunduğu kablo internet hizmetine abone olanların sayısı ise 1,4 milyon oldu.

xDSL teknolojisi ile hizmet alan abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı 2022 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla gerilemeye devam ederek yüzde 60 seviyesine indi. Kablo internet hizmeti alan abonelerin pazar payı yüzde 7,4 olurken fiber internet hizmeti alan abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı artmaya devam ederek yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Kullanım artıyor

2022 yılı üçüncü çeyrekte sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 243 Gbyte’a yükselirken mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 14,8 GByte seviyesinde gerçekleşti. Sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında yüzde 2,1 ve mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise yüzde 15,5 artış meydana geldi. Mobil abonelerin yüzde 45’i aylık GByte üzerinde data tüketimi yaparken yüzde 16’sı ise 4 ile 8 Gbyte arasında veri tüketiyor. Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 28’i 10-16 Mbps hızda bağlantı sunan paketlere sahipken 100 Mbps hızın üzerinde hizmet alan abone sayısında da artış gözlemleniyor.

Kemalettin BULAMACI