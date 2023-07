Musk, Twitter'ın ismini ve logosunu değiştirebilir

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın almasının ardından birçok değişiklik yapmıştı.

Musk şimdi de Twitter'ın adını ve logosun değiştirmek için kolları sıvadı. Musk, bugünkü paylaşımında, Twitter adına ve 'tüm kuşlara' yakında veda edileceğini ifade etti.

Musk, yine hesabından Twitter'ın varsayılan renginin mavi yerine siyah veya gri olması için bir anket düzenledi.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds