Ölen kişilerle yapay zeka üzerinden konuşuyorlar

You Only Virtual (YOV) adlı girişim, şirketin kurucusu Justin Harrison’ın annesine ileri evre kanser tanısı konulmasının ardından ortaya çıktı. Harrison, annesi hayattayken mesajlar, telefon görüşmeleri, ses kayıtları ve videoları kullanarak onun dijital bir avatarını, yani Versona'yı oluşturdu. Amaç, vefat sonrası bağın dijital olarak korunması.

Telefon görüşmesi yapılabiliyor

YOV’un ücretsiz sürümü, ChatGPT benzeri bir sohbet botu sunarken, ücretli seçeneklerle sevdiklerin sesiyle telefon görüşmesi yapılabiliyor. Harrison, bu teknolojinin yas sürecinde insanların kendilerini daha doğal ve rahat hissetmelerine yardımcı olduğunu savunuyor.

Teknoloji, kullanıcıların aşırı bağımlılık geliştirmesi ve yas sürecinin insanî yönünü zedelemesi nedeniyle eleştiriliyor. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, bu tür uygulamaların “yüksek riskli” olabileceği ve psikolojik zarara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bazıları, sistemi Black Mirror dizisindeki distopik senaryolara benzetiyor.

"Yas tutmanın tek bir doğru yolu yok"

Eleştirilere yanıt veren Harrison ise yasın kişisel bir süreç olduğunu, teknolojinin bunu bozmadığını savunuyor. Ona göre fotoğraflar ve mektuplar gibi yas araçları her dönemde değişti; yapay zekâ da bu evrimin bir parçası...