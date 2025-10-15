OpenAI sınırlamaları gevşetiyor! Sam Altman duyurdu: ChatGPT'de erotik içeriklere izin verilecek
OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin gelecek sürümünün daha özgür ve insansı bir kullanıcı deneyimi sunacağını duyurdu. Başlangıçta oldukça kısıtlayıcı tasarlanan platformdaki çoğu sınırlamanın, yeni güvenlik araçlarıyla güvenli bir şekilde gevşetileceği belirtildi. Kullanıcılar artık yapay zekânın kendilerine daha insana benzer tepkiler vermesini, emoji kullanmasını veya bir arkadaş gibi davranmasını talep edebilecek. Hatta Aralık ayında yaş doğrulama sisteminin devreye girmesiyle birlikte, doğrulanmış yetişkin kullanıcılara erotik içerik özgürlüğü de tanınacak.
Yapay zekâ şirketi OpenAI, ChatGPT'nin gelecek sürümünde kullanıcı deneyimini daha insansı hale getirecek önemli değişikliklere hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Sam Altman, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, platformun daha özgür bir yapıya kavuşacağını duyurdu.
Altman açıklamasında, ChatGPT'nin başlangıçta özellikle ruhsal sağlık konularında dikkatli olunması için oldukça kısıtlayıcı şekilde tasarlandığını belirtti. "Kullanıcıların ruh sağlığıyla ilgili riskleri göz önünde bulundurmak adına ChatGPT'yi oldukça sınırlayıcı hale getirdik. Bu durum, herhangi bir ruhsal sağlık sorunu olmayan kullanıcılar için platformu daha az eğlenceli ya da kullanışlı kılmış olabilir. Ancak konunun ciddiyeti nedeniyle bunu doğru yapmamız gerektiğini düşündük" dedi.
Altman, artık bu riskleri büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını ve yeni araçlarla çoğu durumda bu kısıtlamaları güvenli biçimde gevşetebileceklerini söyledi.
"Yetişkinleri yetişkin gibi ele alacağız"
CEO, önümüzdeki haftalarda çıkacak yeni ChatGPT sürümünün, kullanıcıların isteğine göre daha insansı bir kişilik sergileyebileceğini ifade ederek şu açıklamada bulundu:
"Eğer ChatGPT'nin çok daha insana benzer şekilde tepki vermesini, bolca emoji kullanmasını veya bir arkadaş gibi davranmasını isterseniz, bunu yapabilecek. Ama yalnızca siz isterseniz; kullanım oranını artırmak için değil."
"Erotik içeriklere izin vereceğiz"
Altman ayrıca, Aralık ayında yaş doğrulama sisteminin tam olarak devreye girmesiyle, platformun yetişkin kullanıcılar için daha fazla özgürlük sunacağını açıklarken "Aralık ayında, ‘yetişkin kullanıcıları yetişkin gibi ele alma' ilkemiz doğrultusunda, doğrulanmış yetişkinler için erotik içeriklere de izin vereceğiz" dedi.
We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.— Sam Altman (@sama) October 14, 2025
Now that we have…