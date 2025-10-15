OpenAI sınırlamaları gevşetiyor! Sam Altman duyurdu: ChatGPT'de erotik içeriklere izin verilecek

Yapay zekâ şirketi OpenAI, ChatGPT'nin gelecek sürümünde kullanıcı deneyimini daha insansı hale getirecek önemli değişikliklere hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Sam Altman, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, platformun daha özgür bir yapıya kavuşacağını duyurdu.

Altman açıklamasında, ChatGPT'nin başlangıçta özellikle ruhsal sağlık konularında dikkatli olunması için oldukça kısıtlayıcı şekilde tasarlandığını belirtti. "Kullanıcıların ruh sağlığıyla ilgili riskleri göz önünde bulundurmak adına ChatGPT'yi oldukça sınırlayıcı hale getirdik. Bu durum, herhangi bir ruhsal sağlık sorunu olmayan kullanıcılar için platformu daha az eğlenceli ya da kullanışlı kılmış olabilir. Ancak konunun ciddiyeti nedeniyle bunu doğru yapmamız gerektiğini düşündük" dedi.

Altman, artık bu riskleri büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını ve yeni araçlarla çoğu durumda bu kısıtlamaları güvenli biçimde gevşetebileceklerini söyledi.

"Yetişkinleri yetişkin gibi ele alacağız"

CEO, önümüzdeki haftalarda çıkacak yeni ChatGPT sürümünün, kullanıcıların isteğine göre daha insansı bir kişilik sergileyebileceğini ifade ederek şu açıklamada bulundu:

"Eğer ChatGPT'nin çok daha insana benzer şekilde tepki vermesini, bolca emoji kullanmasını veya bir arkadaş gibi davranmasını isterseniz, bunu yapabilecek. Ama yalnızca siz isterseniz; kullanım oranını artırmak için değil."

"Erotik içeriklere izin vereceğiz"

Altman ayrıca, Aralık ayında yaş doğrulama sisteminin tam olarak devreye girmesiyle, platformun yetişkin kullanıcılar için daha fazla özgürlük sunacağını açıklarken "Aralık ayında, ‘yetişkin kullanıcıları yetişkin gibi ele alma' ilkemiz doğrultusunda, doğrulanmış yetişkinler için erotik içeriklere de izin vereceğiz" dedi.