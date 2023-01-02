Operatörler 2022’yi cezasız kapattı

Türkiye’de elektronik haberleşme sektörünü ve telekom şirketlerini denetlemekle görevli olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2022’de sadece Millenicom’a idari para cezası verdi. Daha önce milyonluk idari para cezalarına çarptırılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ise 2022’yi temiz bir sayfa ile kapattı.

Telkoder raporuna göre geçtiğimiz dönem boyunca kesilen toplam cezanın dörtte biri sadece 2013 yılında gerçekleşti. 2013 yılında kesilen toplam ceza miktarı 104.3 milyon lirayken onu 2011 yılında kesilen toplam 76.8 milyon liralık ceza toplamı izliyor. 2019 yılında ise sadece 2.1 milyon liralık ceza kesilirken bunun büyük çoğunluğu ise yeni nesil işletmecilere uygulandı.

BTK'da ceza tutarları yer almıyor

BTK’nın yayımladığı faaliyet raporlarında daha önceleri o yıl içinde kesilen ceza tutarları yer alırken son beş yıldır bu ceza tutarları BTK Faaliyet raporlarında yer almıyor. En son 2016 yılındaki raporda 14.4 milyon lira ceza kesildiği bilgisi bulunuyor. BTK faaliyet raporlarında yer alan rakamlar ve Telkoder rakamları arasında ise belirli farklılıklar bulunuyor.

Serbest Telekom İşletmecileri Derneği Telkoder’in haziran ayında kamuoyu ile paylaştığı verilere göre BTK, 2011’den 2021 yılı sonuna kadar telekom operatörlerine toplam 398 milyon 500 bin lira idari para cezası verdi. 2022’de tek ceza alan şirket Millenicom ise e-devlet kapısı üzerinden yapılan fesih başvurularına ilişkin tüketici şikâyetlerinin incelenmesi neticesinde dört başlık altında 2020 yılı net satışlarının yüz binde dördü yani toplam 9 bin 582 lira cezaya çarptırıldı. İncelemeler devam ediyor BTK’nın 2021 yılı faaliyet raporunda, kurumun, 21 planlı, altı plan dışı inceleme, bir soruşturma ile iki ön incelemeye 2022 yılında devam edileceği bildirilmişti. 2022 yılında bu çalışmaların bir kısmı tamamlanırken bir kısmı ise tamamlanmış olmasına rağmen henüz kamuoyuna neticesi ile ilgili bilgilendirme yapılmadı. BTK’nın yaptığı incelemeler kurul tarafından karara bağlandığı için gerekli imzalar tamamlanana kadar kurul tarafından açıklanmıyor. 2022 yılında şimdiye kadar karara bağlanmış ve kamuoyuna açıklanmış BTK kararları arasında cezalandırılan tek operatör, Socar Türkiye’nin sahibi olduğu Millenicom. Telkoder’in yaptığı araştırmaya göre BTK son 11 yılda çoğu Turkcell, Türk Telekoåm ve Vodafone olmak üzere elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketlere toplam 398.5 milyon lira idari para cezası kesti. Cezaların büyük çoğunluğu mahkemelere taşınırken, aralarında kesinleşmiş veya iptal edilen kararlar yanında hukuki süreci bekleyen kararlar da var.

Kemalettin BULAMACI