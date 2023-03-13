Redmi 12C Türkiye’de satış çıktı

Xiaomi’nin en son giriş segmenti akıllı telefonu Redmi 12C 4.899 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Gücünü MediaTek Helio G85 işlemciden alan Redmi 12C, 6 + 5GB'a kadar genişletilmiş RAM ve 1TB depolama uzantısı¹ ile daha akıcı günlük işlemler, daha hızlı uygulama başlatma ve içerikler için daha fazla depolama alanı sunuyor. 5.000mAh bataryaya sahip olan cihaz, gün boyu kullanım için yeterli güç sağlıyor². Gelişmiş ve hassas parmak izi sensörüyle donatılan Redmi 12C, kullanıcıların yalnızca parmaklarını doğrudan ekrana dokundurarak telefonun kilidini açmalarına, bir uygulamayı açmalarına veya bir mobil ödemeyi doğrulamalarına olanak tanıyor.

Geniş 6,71 inç HD+ ekranı ve şık 20,6:9 en boy oranıyla Redmi 12C, kitap okurken, video izlerken ve oyun oynarken daha iyi ve sürükleyici bir deneyim sunuyor. Ayrıca, okuma modu, uzun ekran süresiyle birlikte oluşabilecek göz yorgunluğunu gidermeye yardımcı oluyor. Bu daha büyük ve daha iyi ekran, genel estetiği ve tutuş hissini iyileştiren düz bir kenar ve tek parça kavisli bir arka kısım ile birlikte şık ve dikkat çekici bir tasarımda bir araya geliyor. Redmi 12C; Grafik Gri, Okyanus Mavisi, Nane Yeşili ve Lavanta Moru olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor.

Kamera tarafında Redmi 12C, 50MP ana kamerasıyla günlük yaşamda daha fazla ayrıntıyla canlı anlar yakalayabiliyor. Güçlü HDR ve Gece Modu sayesinde Redmi 12C, zorlu koşullarda bile daha fazla ayrıntıyla daha net şehir gece manzarası fotoğrafları çekebiliyor.