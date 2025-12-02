Samsung Galaxy Z TriFold resmen tanıtıldı: Üç katlı yeni tasarım sahnede! Fiyatı da belli oldu

Samsung’un yıllardır süren katlanabilir cihaz deneyiminin son halkası olan Galaxy Z TriFold, görücüye çıktı. Üç kez katlanabilen yapısıyla sektörde yeni bir sayfa açan model, hem tasarım hem de performans tarafında amiral gemisi seviyesinde özelliklerle geliyor.

10 inçlik dev ekran, 3.9 mm incelik

Sadece 3.9 mm inceliğe kadar düşebilen Galaxy Z TriFold, tamamen açıldığında 10 inçlik geniş bir tablet ekranına dönüşüyor. Samsung’un geliştirdiği yeni Armor FlexHinge menteşe sistemi, katlanma izini minimuma indirirken titanyum menteşe yuvası ve seramik cam fiber arka yüzey cihazın dayanıklılığını artırıyor.

Aynı anda üç uygulama çalıştırabilen dev ekran

Shiftdelete yer alan habere göre, Geniş ekran alanı sayesinde kullanıcılar yan yana üç uygulamayı aynı anda çalıştırabiliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED 2X panel, 2600 nit tepe parlaklığa ulaşarak her ortamda net bir görüntü sunuyor.

Batarya hacmi dikkat çekti

Gücünü Snapdragon 8 Elite platformundan alan TriFold, Samsung’un şimdiye kadarki katlanabilir modellerde sunduğu en büyük batarya kapasitesiyle geliyor. Üç hücreli 5.600 mAh batarya, gün boyu kesintisiz kullanım vadederken, 45W hızlı şarj desteği de bekleme süresini en aza indiriyor.

200 MP’lik fotoğraf amirali

Samsung, Z TriFold’u fotoğrafçılık tarafında agresif bir şekilde konumlandırıyor. Cihazda OIS destekli 200 MP geniş açılı ana kamera bulunuyor. Buna ek olarak:

12 MP ultra geniş açı kamera

10 MP telefoto lens (3x optik, 30x dijital “Space Zoom”)

Kapak ekranında ve iç ekranda olmak üzere iki adet 10 MP selfie kamerası

kullanıcılara esnek bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor.

Galaxy AI ve Gemini Live entegrasyonu

Geniş ekranla uyumlu çalışan Galaxy AI, özellikle Gemini Live entegrasyonuyla içerikler hakkında anlık sorular sorabilme imkânı sağlıyor. Cihaz ayrıca Samsung DeX desteği sayesinde herhangi bir harici monitöre ihtiyaç duymadan dört farklı çalışma alanı oluşturabilecek bir masaüstü deneyimi sunuyor.

Samsung Galaxy Z TriFold ne kadar?

Galaxy Z TriFold, 512 GB depolama seçeneğiyle 3.594.000 won (yaklaşık 2.445 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı. İlk olarak 12 Aralık 2025’te Güney Kore pazarında raflara çıkacak olan model, daha sonra Çin, Tayvan, Singapur, BAE ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacak.

Samsung’un resmi sitesine göre kutudan Karbon Kalkan Kılıf, 45W şarj adaptörü ve veri kablosu da çıkacak.