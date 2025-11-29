Samsung’un üçe katlanan akıllı telefonunun fiyatı belli oldu

Sızan bilgilere göre Galaxy Z TriFold, Güney Kore’de yaklaşık 3,6 milyon won (yaklaşık 2 bin 447 dolar) seviyesinde satılacak. Bu tutar, daha önce öne sürülen 3 bin-3 bin 500 dolar aralığının altında. Aynı dönemde Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unu da yaklaşık 2 bin 399 dolar seviyesinde sunması bekleniyor.

Sınırlı üretim, temkinli strateji

Samsung’un TriFold için yalnızca 20-30 bin adetlik bir üretim planlaması yaptığı bildiriliyor. Bu düşük hacim, cihazın kitlesel pazardan ziyade talep ölçümü amacıyla sınırlı tutulduğunu gösteriyor. Şirket, gerçek kullanıcı ilgisini görmek ve riskleri sınırlamak istiyor.

Koleksiyoncular için cazip

Yaklaşık 2 bin 500 dolarlık fiyat, üçe katlanan bir telefon için daha ulaşılabilir olsa da küresel pazarda bulunabilirlik zor olabilir. Kısıtlı üretim, cihazı teknoloji meraklıları ve koleksiyoncular için cazip hale getirebilir.

Galaxy Z TriFold’un Aralık 2025’te tanıtılması, satışların ise 2026’da başlaması bekleniyor. Apple’ın katlanabilir iPhone’u ise Eylül 2026’ya işaret ediyor.