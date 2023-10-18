Savunma sanayinde artık güçlü bir aktörüz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi olmadan ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmenin mümkün olmadığına işaret etti. Görgün, “Savunma sanayisi, bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası. Günümüzde savunma sanayimiz özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleriyle ülkemizin en önemli sektörlerinden birisidir” dedi.

“10 ülke hedefine yaklaşıyoruz”

Türkiye’nin savunma ürün ve hizmetlerinin, hem Türkiye’nin güvenlik güçlerine hem de farklı coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine başarıyla hizmet verdiğini anlatan Görgün, şunları kaydetti: “Ülkemiz savunma sanayisi alanında artık bir pazar değil güçlü bir aktör konumuna gelmiştir. Her platformda ifade ettiğimiz gibi en büyük hedefimiz, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye olabilmektir. Geniş ekosistemimiz ile birlikte bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma sanayisi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her gün adım adım yaklaşıyoruz.” Görgün ayrıca, “Önümüzdeki süreçte yüksek kabiliyetli sanayi altyapımızı güçlendirecek, ekosistemi yetkinlik bazlı genişletecek, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olacak, yenilikçi, kritik ve stratejik teknolojilerle ilgili çalışmalar yürüteceğiz” açıklamasında bulundu.

“Bağımsızlık için yüksek teknoloji geliştirmeliyiz”

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, bağımsızlığı koruyabilmek ve geleceği güvence altına alabilmek adına, yüksek teknoloji geliştirmeyi sürdürmek gerektiğini söyledi. Bayraktar, “Bu, sadece bir tercih değil, etrafı adeta ateş çemberi şeklindeki coğrafyamızda var olabilmek ve bağımsızlığımızı koruyabilmek için ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluktur. Yeni gelişen teknolojilere yatırım yapan, girişim ekosisteminde yer alan, nitelikli ve hızlı büyüme trendine sahip firmalarımız var. Bu firmalarımızı destekleyen, kritik alt sistemler üretiminde mesafe kat etmiş güçlü firmalara da ihtiyacımız var” diye konuştu.