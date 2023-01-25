Savunma ürünleri ilk sınavı ‘oyun altyapısı’nda verecek

Geleneksel simülasyon teknolojilerinin bugünün koşullarında detaylı ve yüksek görüntü kalitesi ihtiyaçlarını karşılayamaması, oyun teknolojilerinin simülasyon alanında kullanılmasına yönelik arayışları beraberinde getirdi.

HAVELSAN da 2020 yılında oyun teknolojilerini simülasyon ve ciddi oyunlar alanlarında kullanabilmek, gelişen teknolojiyi yakalamak amacıyla öz kaynaklarıyla AR-GE projesine başladı.

Şirket, oyun teknolojilerini ürünlerinde kullanabilmek için altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Sanal gerçeklik çatışma simülatörü, paraşüt simülatörü, keskin nişancı ve zırhlı araç simülatörleri gibi ürünler oyun teknolojisiyle geliştirildi.

Daha geniş kapsamlı çözüm üretme yoluna gitti

HAVELSAN, bu çalışmalardan aldığı olumlu sonuçlardan sonra bir altyapı çözümü üreterek çok daha geniş kapsamlı çözüm üretme yoluna gitti ve tüm bu ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Malazgirt Ciddi Oyun Altyapısı Projesi'ni uygulamaya aldı.

Malazgirt, simülasyon alanında olduğu kadar son kullanıcıya da hitap eden çıktılar üretebilecek bir yapıya sahip bulunuyor. Yakın vadede HAVELSAN ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını gidermeye odaklanan proje, ileri safhalarda çeşitli şekillerde son kullanıcılara da hitap edecek.

Tüm dünyada erişime açmak hedefler arasında

Bu projenin sahip olduğu avantajları ve güçlü yapısını uzun vadede çeşitli seviyelerde açık kaynak olarak tüm dünyada erişime açmak hedefler arasında yer alıyor.

Öncelik savunma, sivil versiyonu da olacak HAVELSAN Artırılmış-Sanal Gerçeklik ve Ciddi Oyunlar Takım Lideri Güvenç Şahin, şirketin, teknoloji geliştikçe oyun teknolojileri kullanımının yaygınlaşacağı öngörüsüyle bu alanda çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

HAVELSAN'ın paraşüt simülatörü, keskin nişancı ve sanal gerçeklik çatışma simülatörlerinin oyun teknolojisi altyapısını kullandığını belirten Şahin, zamanla şirket ihtiyaçları için oyun teknolojilerinden nasıl yararlanılması gerektiğine ilişkin bir yaklaşım oluştuğunu bildirdi.

Malazgirt için bir tanıtım planı

Şahin, Malazgirt projesinin de bu alandaki sorunları çözmek, oyun teknolojileriyle simülasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatıldığını ifade etti.

Şahin, Malazgirt için IDEF 2023'te bir tanıtım planlandığına işaret ederek, altyapının sonrasında gelişimini sürekli devam ettireceğini, açık kaynakla geliştirmenin de söz konusu olabileceğini dile getirdi.

Malazgirt'in askeri projeler için kapalı, sivil kullanımlar için açık versiyonu olacağını vurgulayan Şahin, askeri projelerdeki hiçbir içeriğin açık projelerde kullanılmadığını kaydetti.

Yeni ürünler için test ortamı

Türk savunma sanayisinin son dönemde çok büyük bir hızla ivmelendiğine işaret eden HAVELSAN Artırılmış-Sanal Gerçeklik ve Ciddi Oyunlar Takım Lideri Şahin, şu değerlendirmede bulundu: "Yeni birçok platform sistemleri geliyor. İHA'lar, SİHA'lar, insansız kara araçları, Milli Muharip Uçak gibi birçok yeni proje var.

Oyunlaştırma ve oyun teknolojilerinin en büyük avantajlarından biri, bu tür henüz geliştirme aşamasında olan projelerin simülasyonlarını geliştirip gerçek saha koşullarında denemeler, uygulamalar yapabilmek. Buna göre teknolojiler de şekillenebiliyor. Planladığımız bazı özelliklerin gerçek arazi koşullarında çalışmadığı görülürse değişikliklerle tekrar testler yapılabiliyor.