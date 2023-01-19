Spotify ve 7 firmadan Apple başvurusu: Avrupa'ya şikayet ettiler

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, Avrupa Komisyonu'na gönderilen bir şikayet mektubuyla karşı karşıya. Basecamp, Deezer, Proton, Spotify, Schibsted, EPC, France Digitale ve News Media Europe, komisyona gönderdikleri mektupla "acil ve kararlı bir eylem çağrısında" bulundu.

8 şirketin yaptığı ortak açıklamada, Apple'ın yıllardır bu işletmelere haksız kısıtlamalar getirdiği öne sürüldü; "Bu kısıtlamalar bizim geliştirmelerimizi engellerken Avrupalı tüketicileri de olumsuz yönde etkiliyor. Apple, işletmelerimizin müşterilerimizle özgürce iletişim kurmasının önüne yapay engeller çıkartıyor" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada şöyle denildi:

"- Apple, çok yüksek komisyonlarla App Store üzerinden ödeme sistemi zorunluluğu getiriyor. Firma, mobil ekosistemi üzerindeki tekel konumundan yararlanıyor ve fahiş fiyatlar ile işlem yapmak zorunda bırakıyor.

- Avrupa'ya ulaşmak için App Store'da kalmaktan başka seçeneği olmayan uygulama geliştiriciler de bu durumdan mağdur oluyorlar.