Spotify'dan büyük yenilik

Dünyanın dört bir yanından sanatçı, şarkı yazarı, video & içerik üreticisi ve podcast yayıncısı, Spotify’ın ikinci kez düzenlenen ve duyurular, ilham verici hikayeler ve global platforma gelen yeni araç ve olanakların uygulamalı demolarla birlikte paylaşıldığı Stream On etkinliğinde bir araya geldi.

Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek açılış konuşmasında şunları söyledi:

“- Stream On, Spotify’ı hayata geçirmeye devam ederken izlediğimiz yolları anlatmaya ve kariyerinin her aşamasındaki içerik üreticilere onlarla iş fırsatları konusunda açık olduğumuzu bilmelerini sağlamaya odaklanıyor.

- Spotify olarak odağımızda ise içerik üreticilerin kariyerlerini kurabileceği, geliştirip büyütebileceği ve dünyanın da onların yaratıcılıklarından ilham alabileceği bir ‘yuva’ inşa etmek var.”

- Neredeyse 17 yıldır yaptığımız şey de tam olarak bu: İçerik üreticilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve başarıya giden yeni yollar çizmelerine yardımcı olmak için bu yuvayı inşa etmek, iyileştirmek ve yeniden tasarlamak.

- Geleceğe baktığımızda ise, onlara her zamankinden daha fazla yaratıcılık, keşif ve kişiselleştirme imkanı sağlamak için en iyi kaynakları, desteği ve etkileşimi sunarak bu tutkumuzu yeni dikey alanlarda daha da fazla içerik üreticisine ulaşacak şekilde genişletmekten heyecan duyuyoruz.”

"İçerik üreticileri ve sanatçıların keşfedilmeleri için desteğimize, eskisinden daha kararlı bir şekilde devam ediyoruz"

Spotify Stream On’da, içerik üreticileri ile dinleyicilerin daha da derin ve uzun süreli bağlar kurmalarını sağlamak amacıyla yeni görsellerden yararlanan yeniden tasarlanmış bir arayüzü ve yepyeni etkileşimli bir tasarımı hayata geçirerek içerik üreticilerinin keşfedilmesine daha da kararlı bir şekilde devam ettiklerini duyurdu.

Yenilenmiş Spotify, bugünden itibaren 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısına kademeli olarak sunulacak.

Spotify yenilikleri madde madde şöyle sıraladı:

● Smart Shuffle özelliği ile tek bir dokunuşla mevcut bir çalma listesini kusursuz bir şekilde tamamlayan yeni müzikler eklemenin yeni bir yolunu sunuyoruz.

● Podcast önizlemelerinin başarısının ardından içerik üreticiler; kullanıcıların oynatmadan veya kaydetmeden önce ön izleme yapabilmesi için müziklerinin ve podcast’lerinin Önizlemelerini (Previews) seçebiliyor veya Spotify’ın otomatik olarak oluşturmasını sağlayabiliyor.

● Tıpkı müzikte olduğu gibi, Spotify artık podcast’ler için de Otomatik Oynatma hizmeti sunacak: Bir podcast sona erdiğinde, kullanıcının zevklerine uyan ve konuyla ilgili olan başka bir bölüm otomatik olarak oynatılmaya başlayacak.