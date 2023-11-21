Steam Türkiye'de resmen dolar fiyatlandırmasına geçti

Steam, uzun süredir yerel fiyatlandırma politikası çerçevesinde oyunları Türkiye’de lirayla uygun fiyattan satıyordu.

Son dönemdeyse TL’deki hızlı değer kayıpları, oyun yapımcılarının TL cinsinden üst üste zam yapmasına neden oldu. Buna rağmen yerel fiyatlandırma sayesinde oyun fiyatları dünya geneline göre Türkiye’de daha uygundu.

Steam, ani değer değişimlerine yetişemediğinden dolayı lirayla oyun satmaktan vazgeçtiğini geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Gece saatlerinde gelen güncellemeyle Steam TL’den çıktı. Türkiye’deki kullanıcılar artık Steam’den dolarla oyun alabilecek. Steam’in dolara dönmesiyle oyun fiyatlarında TL bazında artış yaşandı.