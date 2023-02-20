Teknoloji devleri çip harcamalarını kıstı

Gartner isimli araştırma şirketinin verilerine göre dünyanın en büyük 10 teknoloji üreticisinin 2022 yılında gerçekleştirdiği çip harcamaları yüzde 7.6 azaldı. 10 büyük üreticinin toplam satınalma hacmi tüm pazarın yüzde 37,2’sini oluşturuyor.

Gartner Kıdemli Direktörü Masatsune Yamaji, kişisel bilgisayarlara ve akıllı telefonlara yönelik tüketici talebindeki keskin düşüşün, dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinin birim üretimini ve sevkiyatlarını artırmasını engellediğini belirtirken, “Çin'deki sıfır COVID politikası, elektronik tedarik zincirinde ciddi malzeme kıtlığına ve kısa vadeli aksamalara da neden oldu. Otomotiv, ağ ve endüstriyel elektronik pazarlarında devam eden yarı iletken kıtlığı, bu pazarlarda çip ortalama satış fiyatlarını (ASP'ler) yükseltti ve yarı iletken gelir artışlarını hızlandırdı. Sonuç olarak, bu faktörler, büyük üreticilerin 2022'deki toplam yarı iletken harcamalarındaki paylarının gerilemesine sebep oldu” dedi.

En büyük çip tedariği yapan ilk 10 şirket 2022 yılında da değişmezken Apple ve Samsung ilk iki sırayı korudu. 2022’de sadece Samsung ve Sony, yarıiletken harcamalarını artıran şirketler oldu.