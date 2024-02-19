Teknolojide sıcak hafta

Geçtiğimiz hafta, dünya bilişim ve telekom alanında yine yapay zekâ odağında ilginç gelişmelere ve dedikodulara sahne oldu.

Münih Güvenlik Konferansı’nda, 20 kadar teknoloji şirketinin yapay zekâ teknolojilerinin başta ABD başkanlık seçimleri olmak üzere 40 ülkede 4 milyar seçmenin oy kullanacağı 2024 seçimleri öncesinde bir anlaşmaya imza atmaları önemli gelişmelerden birisiydi. Çip endüstrisinin yol arayışı, Nvidia’nın yapay zeka ile yükselişi, buna karşılık diğer çip üreticilerinin karamsar tavırları ve buna ilişkin gelişmeler dikkat çeken başka bir boyuttu.

Tüm dünya hükümetlerinin sosyal ağları kontrol altına alma çabasına yönelik gelişmelerden ise AB’de Dijital Hizmetler Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesi. Önümüzdeki hafta içerisinde İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi öncesinde ise teknolojik atılım yine Open AI’dan geldi. Metin komutlarla, gerçekçi video üretebilen Sora platformunun teknik dokümanı yayımlandı.

Sora ile gerçekçi videolar

OpenAl, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora'yı duyurdu. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Sora'nın "metinden videoya" yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

Sora'nın, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabildiği bilgisi verilen açıklamada, modelin, istemleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesine ve canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

Çip’e 100 milyar dolar yatırım

SoftBank'ın Kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son, yapay zeka girişimi için 100 milyar dolar toplama yönündeki iddialı planlarını açıkladı. Bu açıklama ile yapay zeka alanında hakimiyet yarışı yeni bir boyuta geçiyor. Yıl başından günümüze, OpenAI kurucusu ve CEO’su Sam Altman da bir çip üretimi için kaynak arayışı turuna çıkmıştı.

Arm Holding’in büyük hissedarı Softbank tarafından gelen yeni hamle, grafik işlemcileri üreten ve yapay zeka çipleri alanında liderliğini her geçen gün pekiştiren dünyanın üçüncü değerli şirketi Nvidia'nın üstünlüğüne doğrudan bir meydan okuma olarak görülüyor. Bloomberg, yayımladığı bir haberde SoftBank'ın kendi sermayesinin 30 milyar dolarını girişime enjekte etmeyi planladığını ve ilave 70 milyar doların da Orta Doğu'daki yatırım firmalarından istendiğini öne sürüyor.

Yapay zekâya karşı güç birliği

Teknoloji şirketleri, bu yılki seçimlerde yapay zekanın aldatıcı kullanımına karşı mücadele edecek. Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI ve X'in de aralarında bulunduğu 20 teknoloji şirketi, dünya genelin de bu yıl düzenlenecek seçimlerde yapay zekanın aldatıcı şekilde kullanımına karşı birlikte mücadele etme taahhüdünde bulundu.

Yapılan ortak açıklamada, 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) önde gelen teknoloji şirketlerinin, aldatıcı yapay zeka içeriklerinin 40'tan fazla ülkede 4 milyardan fazla seçmenin oy kullanacağı bu yılki seçimlere müdahale etmesini önlemeye yardımcı olma sözü verdiği bildirildi.

Açıklamada, 20 teknoloji şirketinin zararlı yapay zeka içeriklerini tespit ederek karşı koymak için birlikte çalışma sözü verdiği vurgulanıyor. "2024 Seçimlerinde Yapay Zekanın Yanıltıcı Kullanımıyla Mücadeleye Yönelik Teknoloji Anlaşması"na imza atan şirketler arasında Adobe, Amazon, Anthropic, Arm, ElevenLabs, Google, IBM, Inflection AI, LinkedIn, McAfee, Meta, Microsoft, Nota, OpenAI, Snap, Stability AI, TikTok, Trend Micro, Truepic ve X gibi çok bilindik şirketler yer alıyor.

Avrupa Birliği'nde yeni düzenleme

Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası, birlik ülkelerinde hizmet veren tüm çevrimiçi hizmet sağlayıcılar için yürürlüğe girdi. DSA sayesinde, AB kullanıcıları yasadışı mallar ve içeriklere karşı daha iyi korunacak ve diğer kullanıcılarla bağlantı kurdukları, bilgi paylaştıkları veya ürün satın aldıkları çevrimiçi platformlarda haklarını koruyabilecek. Yeni kurallar, 50'den az kişi çalıştıran ve yıllık cirosu 10 milyon euronun altında olan küçük ve mikro işletmeler hariç olmak üzere, tüm hizmet sağlayıcılar için bağlayıcı nitelikte. Yasa, yasadışı içerik, mal ve hizmetlere karşı mücadele, çocukların korunması, reklam ve kişisel veri düzenlemeleri, içerik moderasyonu gibi pek çok başlık altında değişik yaptırımlar öngörüyor.