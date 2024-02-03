Telefona zekâ kattı satışını üçe katladı
Akıllı telefon zekâya kavuştu. Samsung S24 serisi, yapay zekâ donanımları sayesinde, 17 dilde anında çeviri özelliğini getiriyor. Video, fotoğraf ve arama seçeneklerinde de zekâsını kullanacak telefon, veri güvenliğini de arttırıyor.
Fikret ÇENGEL
Akıllı telefonlarda yapay zekâ çağı başlıyor. Hemen hemen her alanda kendisini gösteren yapay zekâ artık ceplere kadar girdi. Samsung'un yapay zekâ ile donatılan yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi, sesli görüşmeleri gerçek zamanlı olarak tercüme ederken, “Circle to Search' özelliği ile kullanıcıların fotoğraf üzerinden daireye alarak aradığı şeyi anında internette bulmasını sağlıyor. Aynı şekilde kullanıcılar çektikleri fotoğraflar üzerinde yapay zekâ sayesinde oynama yapabiliyor. Ocak ayında satışa çıkan Galaxy S24 modeline talep ise beklentilerin çok ötesinde. Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin dahil olduğu MENA bölgesinde en çok talep alan ülke olduğunu belirterek, "S23'e göre tam üç kat daha fazla talep aldık. Artış bekliyorduk ama bu kadar değil. Bunda telefonların yapay zekâlı olması etkili oldu. Galaxy S24 serisi için şunu söyleyebilirim ki, bu cihaz şimdiye kadar gördüğünüz en zeki cihaz. Artık akıllı telefon devrini kapatıp, yapay zekâlı telefon çağını başlatıyoruz" dedi.
"Yapay zekâ 3. işletim sistemi olacak"
Yapay zekânın Android ve iOS'tan sonra üçüncü işletim sistemi olarak telefonlarda yer alacağına dikkat çeken Azdemir, "Küresel yapay zekâ pazarı, 2022 yılında 428 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2030 yılında yaklaşık 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Google’da yapay zekâya yönelik aramalar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye'de yıllık telefon satış rakamlarına baktığımızda ise ortalama olarak 10 milyon telefon satılıyor. Akıllı telefon pazarı, her yıl yüzde 5 büyüyor. Türkiye'de yüzde 45 pazar payı ile pazar lideriyiz. 4 yıldır tüm kategorilerde pazar payımız artıyor. Özellikle üst segmentte daha fazla büyüdüğümüzü söyleyebiliriz. 2024'te teknoloji dünyasında yapay zekâ (AI) ön planda olacak ve Samsung sektördeki trendleri belirleyici rol oynayacak" ifadelerini kullandı.
Sadece telefonlarda değil, Samsung model kulaklıklarda da tercüme özelliği olacağını dile getiren Azdemir, "Samsung olarak, teknolojimizin insanların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olacak şekilde tasarlanması gerektiğine inanıyoruz. Her yıl Ar-Ge’ye 17 milyar dolar ayırıyoruz. 75 bin Ar-Ge çalışanı ile yarının teknolojilerini şekillendirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Neler yapıyor? 1 saniyede çeviri…
- Circle to Search özelliği ile örneğin, Instagram'da bir arkadaşınızın kolunda gördüğünüz saati çember içine alıp aratabilir, hatta satın alabilirsiniz.
- Live Translate özelliğiyle sesli görüşmeler gerçek zamanlı olarak 1 saniyede çevirebiliyor. Çeviri aynı zamanda metne dökülüyor. Bunun için internet bağlantısı ve herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duyulmazken, veriler telefonda saklanıyor. Bu özellik yakın zamanda Whastapp görüşmelerinde de kullanılabilecek. Türkçe dil desteği ise bu yıl içerisinde gelecek.
- Chat Asistanı e-posta ya da mesaj yazarken devreye giriyor. Asistan, mesajınızın tonunu ve içeriğini istediğiniz şekilde ayarlayarak, iletişiminizin amacına uygun ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlıyor.
- Ses Kaydı Asistanı, birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazılı metne dökebiliyor, özetleyebiliyor ve hatta çevirebiliyor.
- Nightography Zoom özelliği, 100x zoom yapıldığında bile kristal netliğinde sonuçlar veriyor.
- Galaxy AI, sizin için fotoğrafı düzeltip kalan boşlukları da kendi doldurabilir.
- Android Auto, gelen mesajları sadece size okumayıp, bu mesajları otomatik olarak özetleyebiliyor.
- Samsung Galaxy S24, 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncelleme taahhüdü ile sunuluyor.
Türkiye’de yılda 10 milyon telefon satılıyor
Türkiye'de yıllık ortalama 10 milyon telefon satılıyor. GOOINN Innovation, 2023 Yapay Zekâ Raporu’na göre, küresel yapay zekâ pazarının büyüklüğü 2022 yılında 428 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2030 yılında yaklaşık 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.