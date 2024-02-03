Telefona zekâ kattı satışını üçe katladı

Fikret ÇENGEL

Akıllı telefonlarda yapay zekâ çağı başlıyor. He­men hemen her alanda kendisini gösteren yapay zekâ artık ceplere kadar girdi. Sam­sung'un yapay zekâ ile donatılan yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi, sesli görüşmeleri gerçek zamanlı olarak tercüme eder­ken, “Circle to Search' özelliği ile kullanıcıların fotoğraf üze­rinden daireye alarak aradığı şe­yi anında internette bulmasını sağlıyor. Aynı şekilde kullanıcı­lar çektikleri fotoğraflar üzerin­de yapay zekâ sayesinde oynama yapabiliyor. Ocak ayında satışa çıkan Galaxy S24 modeline ta­lep ise beklentilerin çok ötesin­de. Samsung Electronics Türki­ye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azde­mir, Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin dahil olduğu MENA bölgesinde en çok talep alan ülke olduğunu belirte­rek, "S23'e göre tam üç kat daha fazla talep aldık. Artış bekliyor­duk ama bu kadar değil. Bunda telefonların yapay zekâlı olma­sı etkili oldu. Galaxy S24 serisi için şunu söyleyebilirim ki, bu ci­haz şimdiye kadar gördüğünüz en zeki cihaz. Artık akıllı telefon devrini kapatıp, yapay zekâlı te­lefon çağını başlatıyoruz" dedi.

"Yapay zekâ 3. işletim sistemi olacak"

Yapay zekânın Android ve iOS'tan sonra üçüncü işletim sistemi olarak telefonlarda yer alacağına dikkat çeken Azde­mir, "Küresel yapay zekâ pazarı, 2022 yılında 428 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2030 yılın­da yaklaşık 2 trilyon dolara yük­selmesi bekleniyor. Google’da yapay zekâya yönelik aramalar tüm zamanların en yüksek sevi­yesine ulaşmış durumda. Tür­kiye'de yıllık telefon satış ra­kamlarına baktığımızda ise or­talama olarak 10 milyon telefon satılıyor. Akıllı telefon pazarı, her yıl yüzde 5 büyüyor. Türki­ye'de yüzde 45 pazar payı ile pa­zar lideriyiz. 4 yıldır tüm kate­gorilerde pazar payımız artıyor. Özellikle üst segmentte daha fazla büyüdüğümüzü söyleye­biliriz. 2024'te teknoloji dünya­sında yapay zekâ (AI) ön planda olacak ve Samsung sektördeki trendleri belirleyici rol oynaya­cak" ifadelerini kullandı.

Sadece telefonlarda değil, Samsung model kulaklıklarda da tercüme özelliği olacağını di­le getiren Azdemir, "Samsung olarak, teknolojimizin insanla­rın yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olacak şekilde tasar­lanması gerektiğine inanıyo­ruz. Her yıl Ar-Ge’ye 17 milyar dolar ayırıyoruz. 75 bin Ar-Ge çalışanı ile yarının teknolojile­rini şekillendirmek için çalışı­yoruz" diye konuştu.

Neler yapıyor? 1 saniyede çeviri…

- Circle to Search özelliği ile örneğin, Instagram'da bir arkadaşınızın kolunda gördüğünüz saati çember içine alıp aratabilir, hatta satın alabilirsiniz.

- Live Translate özelliğiyle sesli görüşmeler gerçek zamanlı olarak 1 saniyede çevirebiliyor. Çeviri aynı zamanda metne dökülüyor. Bunun için internet bağlantısı ve herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duyulmazken, veriler telefonda saklanıyor. Bu özellik yakın zamanda Whastapp görüşmelerinde de kullanılabilecek. Türkçe dil desteği ise bu yıl içerisinde gelecek.

- Chat Asistanı e-posta ya da mesaj yazarken devreye giriyor. Asistan, mesajınızın tonunu ve içeriğini istediğiniz şekilde ayarlayarak, iletişiminizin amacına uygun ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlıyor.

- Ses Kaydı Asistanı, birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazılı metne dökebiliyor, özetleyebiliyor ve hatta çevirebiliyor.

- Nightography Zoom özelliği, 100x zoom yapıldığında bile kristal netliğinde sonuçlar veriyor.

- Galaxy AI, sizin için fotoğrafı düzeltip kalan boşlukları da kendi doldurabilir.

- Android Auto, gelen mesajları sadece size okumayıp, bu mesajları otomatik olarak özetleyebiliyor.

- Samsung Galaxy S24, 7 yıllık yazılım ve güvenlik güncelleme taahhüdü ile sunuluyor.

Türkiye’de yılda 10 milyon telefon satılıyor

Türkiye'de yıllık ortalama 10 milyon telefon satılıyor. GOOINN Innovation, 2023 Yapay Zekâ Raporu’na göre, küresel yapay zekâ pazarının büyüklüğü 2022 yılında 428 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2030 yılında yaklaşık 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.