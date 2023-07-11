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Threads için yeni özellikler yolda: Instagram hesabını silme şartı kalkabilir

Sosyal medya uygulaması Threads yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Uygulamayı silmek isteyenlerin Instagram hesaplarını silmesine gerek kalmayabilir.

Haber Merkezi
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Twitter’a rakip görülen ve bu yüzden hakkında dava açıldığı belirtilen Threads, 6 Temmuz’dan bu yana 100 milyon kullanıcıyı aştı.

Threads’in mevcut ana sayfası, önerilen içerikle, takip edilen kişilerin paylaşımlarının karışımından oluşuyor. 

Uygulamanın ana şirketi Meta, sitedeki yeni düzenlemeleri duyurdu. 

Threads, en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram’a bağlantılı olarak çalışıyor.

Instagram’ın yöneticisis Adam Mosseri, timeline adı verilen ve paylaşım akışını gösteren sayfanın değişebileceği sinyalini verdi.

Threads’e yeni özellikler

Uygulamaya gelmesi muhtemelen değişiklikler şöyle: 

- Paylaşımları düzenleme seçeneği

- Paylaşımların farklı dillere çeviri olanağı

- Farklı Threads hesaplarına geçişin kolaylaştırılması

- Hesap silme üzerine çalışılıyor

Adam Mosseri, online olarak da paylaşım yapılabilmesi için çalışıldığını duyurdu. Mevcut versiyonda Threads.net üzerinden timeline görülebiliyor ancak paylaşım ancak uygulama üzerinden yapılabiliyor.

Uygulamada arama seçeceği de yer almıyor. Kullanıcıların bazılarının tepkisini çeken bir başka nokta ise açılan bir Threads profilinin yalnızca o hesabın bağlı olduğu Instagram hesabı silinerek tam olarak silinebiliyor olması. Şirket bu konuda da çalışıldığını açıkladı.

Threads 100 milyon kullanıcıya ulaştı

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Threads 100 milyon kullanıcıya ulaştı
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