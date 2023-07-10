Threads kullanıcı sayısında rekor kırdı!

BBC’nin haberine göre, 5 Temmuz’da 100 ülkede App Store ve Google Play Store üzerinden kullanıma sunulmaya başlanan Threads, kısa süre içinde rekor seviyede kullanıcıya ulaştı.

Open AI'ın Chat GPT uygulaması tarafından kırılan rekorun yeni sahibi Threads oldu.

Threads, 5 günden kısa bir sürede 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Uygulama, Avrupa Birliği'nin (AB) veri gizliliği mevzuatı nedeniyle Birlik ülkelerinde henüz kullanıma açılmadı.

Threads ne zaman açıldı, özellikleri neler?

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i 5 Temmuz'da kullanıma sunmuştu.

Meta, arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili yaptığı açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti.