TP Electric, yeni markası VIEGO ile büyüyecek

Özlem SARSIN

Elektrik malzemeleri sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olan TP Electric, yeni markası VIEGO ile elektrikli araç sektöründe büyümeyi hedefliyor. VIEGOU’yu bugünün değil geleceğin projesi olarak tanımlayan TP Electric Yönetim Kurulu Başkanı Sayim Tütüncü 2023 yılı hedeflerinde markanın bilinirliği artırmak olduğu söyledi.

TP Electric markasının özellikle endüstriyel tip fiş-priz alanında sektörün güçlü oyuncularından biri olduğunu söyleyen Sayim Tütüncü, bugüne dek sektörde elde ettikleri birikim ve deneyim ile araç şarj prizi, kablolu şarj setleri ve son olarak CCS2 kombo şarj seti ürettiklerinin altını çizdi.

Araç şarj istasyonu üreticileri için ana girdi sayılabilecek bu ekipmanların hâlihazırda Türkiye’deki ilk ve tek üreticisi olduklarını vurgulayan Tütüncü, “Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda şarj ünitesi üreticileri ve otomotiv firmaları ile işbirliği yapabilmek adına bu ürünlerin tamamını dünyanın önde gelen kalite kurumu TÜV RHEINLAND tarafından belgelendirdik. VIEGO markamız ile de TP Electric’ten aldığımız güçle, bireysel kullanıma yönelik AC şarj istasyonları ve mobil şarj üniteleri üretiyoruz” dedi.

VIEGO’nun kısa süre içerisinde sektörde adından söz ettiren konuma geleceğinin altını çizen Tütüncü, “VIEGO markası bizim göz bebeğimiz gibi oldu. Çünkü VIEGO; bugünün projesi değil, geleceğin yani çocuklarımızın projesi. Onlara daha güzel bir dünya bırakmak bizim sorumluluğumuzda diyerek çıktığımız bu yolda sadece e-mobilite sektörüne destek vermiyor aynı zamanda üretim tesisimizi de daha çevreci hale getiriyoruz.

Üretim tesisimizin çatısına kurduğumuz GES (güneş enerjisi santrali) ile tüketimimizin yaklaşık yüzde 95’ine denk gelen 1482 kWp güç üretebiliyoruz. 600 hanenin 1 yıllık ihtiyacına denk elektriği solar panellerle karşılarken her yıl bin 100 ton karbon salınımını engelliyor ve gene her yıl ortalama 2 bin 400 adet ağacı kurtarıyoruz. Burada kullandığımız suyu ve tüm atıklarımızı da ayrıştırıyoruz” dedi.

E-mobilite sektörüne yatırım

Son 5 yılda elektrikli araç şarj ürünleri (e-mobilite) alanında uzmanlaşmayı hedeflediklerini, tüm kalıp, teknik altyapı ve belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamlayıp seri imalata geçtiklerini belirten Tütüncü, “Bu sektöre ciddi bir yatırım yaptık. Ürünlerimizin kalitesinden şüphemiz yok. Özellikle Avrupa pazarlarında aranan ve tercih edilen bir markayız. Kendi sektörümüzde adımızdan söz ettiren bir konuma geldik. Bu durumun devam edebilmesi için desteklenmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“TP Electric 5 kıtaya ihracat yapıyor”

Bugün dünyanın 5 kıtası ve 65 ülkesinde TP Electric ürünlerinin pazardaki yerini aldığını ifade eden Sayim Tütüncü, “Örneğin; 2022 yılında Katar’da düzenlenen dünya kupası öncesinde inşa edilen spor kompleksleri ve yardımcı tesislerde kullanılan endüstriyel tip fiş-prizlerin ciddi bir kısmı tarafımızdan karşılandı. Yurtiçinde tüm Türkiye sathına yayılmış 150 bayi ile hizmet veriyoruz. Yurtdışında ise 5 kıtada – 65 ülkede TP Electric bayrağını dalgalanıyor. Bu gücümüzü 15 bin metrekaresi kapalı toplamda 40 bin metrekarelik üretim tesisimizden alıyoruz.

Tek çatı altında bu kadar büyük bir ürün gamına sahip nadir üreticilerden biriyiz. Bu nedenle haksız rekabete yol açan merdiven altı ve standart dışı üretimlerden en çok etkilenen firmaların başında geliyoruz. Hiçbir endüstriyel standardı ve iş güvenliği normunu karşılamayan bu üretimlere ve üreticilere karşı tedbir alınması en büyük temennimizdir” dedi.

“Herkesi EV Charge Show’a davet ediyorum”

2023 yılında VIEGO’nun marka bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Sayim Tütüncü “Burada sizin vasıtanızla bizleri ziyaret etmek isteyen e-mobilite meraklılarını 2-4 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan EV Charge Show Fuarı’na davet etmek istiyorum. Hem gelsinler konuğumuz olsunlar hem de yüzde 100 yerli sermaye ile yapılmış elektrikli araç şarj ürünlerimizi incelesinler” dedi.