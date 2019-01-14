Trump, bilime de "duvar" oldu
ABD'de hükümet rekor süredir kapalı. Piyasalar Trump'ı yakından izliyor ancak bilim dünyasının kaderi de duvara bağlı. Ülkede pek çok araştırma ödeneksizlikten durdu, bilim insanları izne çıkarıldı. Hava tahminleri bile artık eskisi kadar sağlıklı değil. (Muhammed Kafadar)
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