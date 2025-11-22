Trump yönetiminden Çin kararı: Nvidia yasağı kalkabilir

Trump yönetiminin, Nvidia’nın H200 yapay zekâ çiplerinin Çin’e satışına onay verilmesini değerlendirdiği ifade edildi. İki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi, ABD’nin Çin’e ileri teknoloji ürünleri ihracatına yönelik beklentileri artırmış durumda.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu çiplerin Çin’e satışını engelleyen mevcut politikayı yeniden gözden geçiriyor ve bu çerçevede değişikliğe gidilmesi ihtimali bulunuyor.

Satış için henüz karar alınmadı

Aynı kaynaklar, henüz kesin bir karar alınmadığının ve yürütülen görüşmelerin ihracat lisansı verilmesiyle sonuçlanmayabileceğinin altını çizdi. Beyaz Saray ile Ticaret Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Çin karşıtları endişeli

Yaşanan gelişmeler, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçen ay Busan’da imzaladığı ve ticaret ile teknoloji rekabetine ara veren ateşkes anlaşmasının ardından Washington’ın Pekin’e karşı daha ılımlı bir yaklaşım sergilediğine işaret ediyor.

Buna karşın Washington’daki Çin karşıtı çevreler, üst düzey yapay zekâ çiplerinin Çin’e gönderilmesinin Pekin’in askeri kapasitesini artırabileceği endişesini taşıyor.