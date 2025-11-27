Türk Telekom’dan kampüslerde 5G atılımı: Selfyfest’25 ile 7 üniversitede gençlere ilk 5G deneyimi sunuldu

Türk Telekom’un “Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste” konseptiyle düzenlediği Selfyfest’25, üniversite kampüslerini bu yıl da gençliğin buluşma noktası haline getirdi. Festival boyunca konserler, oyunlar ve spor etkinlikleriyle keyifli anlar yaşayan öğrenciler, aynı zamanda Türk Telekom’un 5G altyapısıyla yeni nesil dijital deneyimlerle tanıştı. Selfyfest’25, toplamda 7 üniversitede 350 binin üzerinde öğrenciye ulaştı.

5G destekli HADO Turnuvası ilgi odağı oldu

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri, artırılmış gerçeklik tabanlı yeni nesil spor dalı HADO Turnuvası oldu. Türk Telekom’un 5G altyapısının sağladığı yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde gençler, sanal enerji toplarıyla rakipleriyle mücadele ederek geleceğin spor deneyimini yaşadı. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen HADO Dünya Dostluk Turnuvası’nda ise farklı ülkelerden sporcular 5G bağlantısıyla yarıştı; Türkiye Milli Takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

(Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden)

“5G ile yeni bir dönem başlatıyoruz”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G teknolojisinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Türk Telekom’un en yüksek fiber bağlantılı baz istasyonu oranıyla 5G’ye hazır olduğunu söyledi. Özden, gençlik markası Selfy aracılığıyla gençlerin ihtiyaçlarına kulak verdiklerini ve onların sosyalleşip kendilerini ifade edebilecekleri alanlar sunduklarını ifade etti.

Gençlerle güçlü bağ, dijital geleceğe yatırım

Selfyfest’25 ile öğrenciler hem eğlence dolu anlar yaşadı hem de 5G’nin günlük hayatta sunduğu imkânları birebir deneyimledi. Türk Telekom, gençlerin hayatına değer katan projeleriyle 5G çağında da teknoloji ve iletişimin öncüsü olmayı sürdürmeyi hedefliyor.