“Türkiye için uzayda yeni bir sayfa açıldı”

Nagihan KALSIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Gezeravcı'nın bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Kacır, "Misyon kapsamında, Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvarda, mikro yerçekiminde astronotumuz tarafından başarıyla tamamlandı.

İnsanlı ilk uzay bilim misyonumuz; biyoloji, tıp, genetik, fizik, malzeme bilimi disiplinlerinde bilim insanlarımızın araştırmalarına önemli kazanımlar getirecektir" diye konuştu. Yeni nesil alaşımların geliştirilmesine, uzayda elektronik kart üzerine bileşen montajına, uzay aracı motorlarını daha verimli hale getirmeye yönelik araştırma projelerinin yürütüldüğünü kaydeden Kacır, bu tarihi misyonun en büyük sonucunun Türk gençlerine sunduğu mesaj ve kazandırdığı özgüven olduğunu vurguladı.

"Programı sürdüreceğiz"

Bu bilim misyonunun ardından, Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere yönelik çalışmalara devam edeceklerine işaret eden Kacır, "İnsanlı Uzay Bilim Misyonu'muzdaki bilimsel deneylerin çıktılarını dikkatle değerlendirecek ve bu araştırmaların devam etmesi için gerekli desteği sunacağız. Sonraki astronot misyonumuza yönelik hazırlıklarımızı tamamlayacak, ikinci astronotumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda başkaca bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek adına programlar başlatacağız" dedi.

“Uzay limanı kuracağız”

İnsanlı uzay görevlerinde uzay istasyonları ve diğer sistemlerin geliştirilmesi için Ar-Ge programları başlatacaklarını söyleyen Kacır, "Milli Uzay Programımız doğrultusunda, Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Uzay sanayisini geliştirecek, yılda 600 milyar dolara erişen küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız.

Uzaya bağımsız erişim programımızı sürdüreceğiz. Fırlatma roketleri projelerimiz devam edecek, 2030’a dek uluslararası iş birlikleriyle bir uzay limanı kuracağız. Milli imkânlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz. Alper Gezeravcı'nın uzay bilim misyonu bir ilktir ama son olmayacaktır. Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır” şeklinde konuştu.

“Türkiye hak ettiği payı alacak”

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da konuşmasında, görevi icra eden bir kişi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak devletin gücünü, kararlılığını ve koyduğu hedefe erişmedeki güçlü duruşunu hisseden bir vatandaş olarak geri döndüğünü vurguladı. Gezeravcı, "Türkiye, hak ettiği şekilde uzaydaki çalışmalardan pay alacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz, damarlarımızda dolaşan asil kanın bize vermiş olduğu yüksek potansiyelin farkında olamayışımızdı.

Devletimizin attığı bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz özgüveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da koşar adımlarla ileri gitmeye devam edeceğiz" dedi. Her aileden birer ferdin kendisiyle birlikte uzay görevini icra ettiğini hissettiğini dile getiren Gezeravcı, başarının bireysel değil, Türkiye'deki her haneden birer çocuğun başarısı olduğunu söyledi. Alper Gezeravcı konuşmasının ardından, kendisini karşılamaya gelen öğrencilerin sorularını yanıtladı.

“Gelecek adımlara sizler imza atacaksınız”

Basın toplantısında Alper Gezeravcı’ya ilk soruyu, kendisini karşılamaya gelen öğrencilerden Ahmet Süleyman Aslan yöneltti. Aslan’ın “uzaydaki deneyler sonucunda, dünyayı nasıl bir geleceğin beklediğine” yönelik sorusu üzerine Gezeravcı, şu anda büyük bir projenin gerçekleşmesi sürecine şahitlik ettiklerini söyledi. Gezeravcı, “Sizler bu başlatılan projelerin devam eden adımlarının parlayan yıldızısınız. Bundan sonra o bilim insanlarının bana teslim ettiği deneylerin bütün hazırlık süreçlerinin gelecek adımlarına sizler imza atacaksınız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen Astronot Alper Gezeravcı’yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul’dan Ankara’ya gelişinde Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleşen kabulde, Gezeravcı’ya ailesi de eşlik etti. Gezeravcı kabulde, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve “Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu” yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Erdoğan da Gezeravcı’ya saat hediye etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.