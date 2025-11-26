Türkiye'de en çok kullanılan dijital platform belli oldu

Verilere göre, HBO Max Türkiye pazarının yüzde 26’sını elinde bulundururken, Netflix yüzde 24 ile ikinci sırada yer aldı. Prime Video yüzde 18, Disney+ ise yüzde 14 pazar payı ile takip eden platformlar oldu. Mubi yüzde 7 ile beşinci sırada yer alırken, YouTube Premium yüzde 4, Exxen ise yüzde 1’lik paya sahip. Diğer platformların toplam payı ise yüzde 6 olarak belirlendi.

HBO Max’in yükselişinde Hepsiburada Premium abonelikleri ile HBO Max üyeliğinin birlikte sunulmasının etkili olduğu belirtiliyor. Önceki çeyrekte BluTV olarak hizmet veren platform, Nisan 2025’ten itibaren HBO Max’e dönüştü ve üçüncü çeyrekte de zirvede kalmayı başardı.

Netflix’te ise küçük bir düşüş gözlense de ikinci sıradaki konumunu korudu. Prime Video, istikrarlı büyümesini sürdürürken, Disney+ önceki çeyrekle aynı seviyede kaldı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında da pazar paylarında büyük değişiklik gözlemlenmedi.

JustWatch verileri, HBO Max, Netflix ve Prime Video’nun Türkiye’de dijital platform pazarında hâlâ dominant konumda olduğunu ortaya koyuyor.

İşte Türkiye'de en çok aboneye sahip olan dijital platformlar:

HBO Max - %26

Netflix - %24

Prime Video - %18

Disney+ - %14

Mubi - %7

YouTube Premium - %4

Exxen - %1