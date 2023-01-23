Türkiye’de oyun hızlı başladı

StartupsWatch raporuna göre, 2022 yılında Türkiye’de 24 oyun şirketi toplam 362 milyon dolar yatırım aldı. Getir’in 2022 yılında aldığı 768 milyon dolarlık yatırım miktarı yatırım miktarlarına dahil edilmediğinde 300 şirkete yapılan 825 milyon dolarlık yatırımın neredeyse yarısı sadece oyun ekosistemi şirketlerine yapıldı. 2023 yılı içerisinde yatırım bulmanın zorlaşması beklenirken, Türkiye’de duyurulan ilk yatırımlar yine oyun şirketlerine geldi.

Games United 60 milyon dolar

2021 yılında kurulan Games United, 2023’ün ilk iş günü 60 milyon dolar değerleme üzerinden kurumsal ve bireysel yatırımcılardan yatırım aldı. Halihazırda midcore ve casual oyun ve blockchain teknolojileri üzerinde çalışan Games United’ın tower defense, auto-battler ve merge puzzle alanında oyunları bulunuyor.

Games United Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilgehan Baykal konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’nin yeni ve en güçlü unicorn adayı olan Games United’ın vizyonu Avrupa’nın en etkili dijital eğlence içerik üreticisi olmaktır” dedi ve 2026’da toplam 2.3 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak dünya oyun sektöründe 2024 yılının Türkiye’den çıkan ilk oyun şirketi unicornu olmayı hedeflediklerini belirtti.

YAMY Studio 4 milyon dolar

120’den fazla mobil oyun geliştiren YAMY Studio da Londra merkezli UP Venture Capital firmasından dört milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren oyun stüdyosu, 2021 yılında Hoop 4 isimli oyunuyla 1 milyon indirmeye ulaşırken, 2022’de Parents Run adını verdiği oyunuyla 2 milyon barajını aştı. YAMY Studio “Hybrid-casual” olarak tanımlanan türde oyunlar geliştiriyor.

Yatırım sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan YAMY Studio Kurucu Ortağı Ahmet Ferhat Akben, “Temellerini 2020 yılında attığımız stüdyomuz, Londra merkezli özel sermaye fonu olan UP Venture Capital’dan aldığı yatırımla şirket değerini 4 milyon doların üzerine taşıdı” dedi.