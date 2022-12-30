"Türkiye'yi veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirebiliriz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Milli servet niteliğinde olan verilerimizi yerli teknolojileri kullanarak güvende tutmak, verilere sahip çıkmak ve veri güvenliğini sağlamak için yatırım yapmak gerekiyor." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün yurt dışından hizmet veren birçok OTT platformu müşterilerine yakından hizmet verebilmek için o ülkelere gitmeyi tercih ediyor, bu noktada verinin kontrolü ve nerede olduğu önemli hale geliyor. Bu noktada biz de veri merkezlerimizi güvenlik, teknoloji ve dijitalleşme odağında konumlandırıyoruz. Turkcell veri konusunu milli bir mesele olarak görüyor. Türkiye'nin jeopolitik konumuyla sahip olduğumuz avantajları sahip olduğumuz teknolojilerle birleştirerek, Türkiye’yi dünyanın önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirebileceğimize inanıyoruz.

"Finansal kaynaklarımızın da iç pazarda kalmasına önem veriyoruz"

Milli servetimiz olan veriyi, küresel risk ve tehditlere karşı korumak hepimizin görevi. Ülkemizin bölgesel bir üs olma konumunu güçlendirebilmek için milli politikaların benimsenmesi ve hızla uygulamaya geçirilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla arttırıyor, finansal kaynaklarımızın da iç pazarda kalmasına önem veriyoruz."

Erkan, veri merkezlerinde Türkiye’nin en büyük şirketlerin ve kamu kuruluşlarının da olduğu 1.600’den fazla kuruma hizmet verdiklerini belirtti.

"8 veri merkezini Türkiye'ye kazandırdık"

2016’dan bu yana Türkiye'nin farklı bölgelerinde veri merkezleri açtıklarını kaydeden Erkan, Gebze, İzmir ve Ankara’nın ardından Avrupa Veri Merkezi ile toplam 8 veri merkezini Türkiye'ye kazandırdıklarını açıkladı.

Erkan, "Bu alanda 2,5 milyar TL’den fazla yatırım yaptık. Bugün Türkiye’nin en büyük beyaz alan sahibi işletmecisi konumundayız. Türkiye için stratejik öneme sahip devlet kurumlarımızın veri güvenliği ihtiyaçları da bu veri merkezlerimizde karşılıyor, veri merkezlerimizde devlet kurumlarını da barındırıyoruz." ifadelerini kullandı.