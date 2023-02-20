Twitter, güvenliği paralı yapıyor

Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra gelir artırmaya yönelik olarak çeşitli adımlar atmaya devam ediyor. Elon Musk, son olarak Twitter’daki iki faktörlü kimlik doğrulamayı sadece mavi tikli hesaplar için sunacağını açıkladı. Mavi tikli hesap sahibi olmak için ise aylık 8 dolar ücret ödemek gerekiyor. Çift faktör doğrulama, genel olarak, hesaba giriş için belirlediğiniz şifre yanında bir de telefonunuza SMS ile gelen şifrenin girilmesinden oluşuyor. Hesabınıza ekstra güvenlik sağlayarak, hesabınızın ele geçirilmesini ve başkasının sizin hesabınıza girişini engelleyecek ekstra bir önlem.

60 milyon dolar

Elon Musk’ın bu kararı, kullanıcılar tarafından büyük bir eleştiri bombardımanına tutulurken, bu kararın ardındaki gerekçe de ortaya çıktı. Musk, twitterdan bir kullanıcıya verdiği cevapta “Telekom şirketleri Twitter’ı yılda 60 milyon dolar dolandırıyor” dedi. Ekstra güvenlik için SMS şifresini bir güvenlik katmanı olarak kullanan şirketler, telekom operatörlerine bu SMS’leri yollamak için toplamda ciddi paralar ödüyorlar. Binance CEO’su da geçtiğimiz günlerde, güvenliğin ucuz bir şey olmadığının altını çizerek, yıllık 60 milyon dolar SMS faturası ödediklerinin altını çizmişti.

19 Mart’ta devrede

Twitter, kullanıcılarına çift faktör güvenlik uygulamasını hesaplarından iptal etmek için 19 Mart’a kadar süre tanıdı. Sadece mavi tikli hesaplara sunulacak olan bu ektstra güvenlik katmanından yararlanmak ve twitter hesabını çeşitli kimlik hırsızlığı saldırılarına korumak isteyenler Twitter’ın paralı abonelik hizmetlerinden birisini almak zorunda kalacak. Kişisel verilerin korunması ve kimlik hırsızlığı konusunda çok hassas olan Avrupa Birliği ülkelerinin yetkili denetim kuruluşlarının ise bu karar karşısında ne karar verecekleri merak konusu. Türkiye’de de Twitter’ın bu kararının öncelikle BTK olmak üzere yetkili kurumlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.