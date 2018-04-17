17 Nisan 2018

Sosyal medya platformu Twitter'a erişim sorunu yaşandı. Tüm dünya genelinde yaşanan sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, Twitter'a masaüstünden girmeye çalışan kullanıcılar "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" yazısını gördü. Platforma cep telefonundan girmeye çalışan kullanıcılar ise yeni akışı göremiyordu.

Twitter'da yaşanan sorunun bir süre sonra çözüldüğü görüldü.