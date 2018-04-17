Twitter'a erişim sorunu
Twitter'a dünya genelinde erişim problemi yaşanıyor. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, "Teknik bir sorun var" yazısı ile karşılaştı. Twitter'da yaşanan sorun bir süre sonra çözüldü.
Sosyal medya platformu Twitter'a erişim sorunu yaşandı. Tüm dünya genelinde yaşanan sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, Twitter'a masaüstünden girmeye çalışan kullanıcılar "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" yazısını gördü. Platforma cep telefonundan girmeye çalışan kullanıcılar ise yeni akışı göremiyordu.
Twitter'da yaşanan sorunun bir süre sonra çözüldüğü görüldü.