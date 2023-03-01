Twitter'da erişim sorunu

Twitter'da akışın yenilenmediğini ve yorumların yüklenmediğini gören binlerce kişi 'Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kullanıcılar platforma erişim sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Twitter konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Downdetector verilerine göre, Twitter'da dünya genelinde bir sorun yaşanıyor.

Saat 13.30'dan itibaren yüzlerce kişi sorunla karşılaştığını bildirmeye başladı.