Uber Eats robotlarla teslimata geçiyor, kuryeler işsiz kalacak

Uber Eats ve Starship Technologies, gıda teslimatında insan kuryelerin yerine otonom robotların kullanılacağı yeni bir işbirliği duyurdu. Aralık ayında Leeds’te başlayacak uygulama, ilerleyen dönemde İngiltere, Avrupa ve ABD çapında yaygınlaştırılacak.

Şirketler, yapay zeka destekli robotların kısa mesafeli teslimatları 30 dakikanın altında, daha düşük maliyetle gerçekleştirebileceğini savunuyor.

9 milyondan fazla teslimat

Starship hâlihazırda dünyadaki en büyük otonom teslimat robot filosuna sahip. 2 bin 700’den fazla robotla 9 milyondan fazla teslimat gerçekleştiren şirket, 2027’ye kadar bu sayıyı 12 bine çıkarmayı hedefliyor.

Kameralar, radarlar ve gelişmiş yazılımlarla “seviye 4” otonomiye sahip robotlar, kaldırımlarda ve yollarda insansız hareket edebiliyor.

Ancak bu gelişme, kurye sektöründe ciddi kaygılara yol açtı. İngiltere’de App Drivers and Couriers Union Başkanı Yaseen Aslam, otomasyonun “işçileri ortadan kaldırma amacı taşıdığını” söyleyerek, geçimini bu işten sağlayanların geleceğinin belirsizleştiğini vurguladı.

Ekonomik raporlar, robot teslimatların ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini belirtse de düşük gelirli binlerce kuryenin işini kaybetme riskine dikkat çekiyor.

Starship, robotların insan kuryeleri tamamen değil, kısmen tamamlayacağını savunuyor. Ancak Uber Eats’in 10 bin şehirde faaliyet göstermesi, robot teslimatların küresel ölçekte hızla yayılabileceğini gösteriyor.