VENOM dost ve müttefik ülkelerin gözdesi olacak

İngiliz AEI Systems şirketini satın alarak deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 mm toplarının üretimi alanında ciddi bir yatırım yapan CANiK, alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen VENOM LR ile IDEF'in gözdesi olmayı hedefliyor.

CANiK, VENOM LR ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra dost ve müttefik devletlerin silahlı kuvvetlerine kazandıracağı kabiliyetlerle Türkiye'nin gücüne güç katmayı amaçlıyor. CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, global savunma sanayinin en fazla yükselen değeri olma yolunda ilerleyen Türk Savunma sanayisinin en gözde ürünleriyle yurt dışında ses getirmeye devam ettiğini söyledi.

Dost ve müttefik ülkelerin yeni gözdesi VENOM LR için ön görüşmelere çoktan başladıklarını aktaran Aral, "İnanıyoruz ki dünyadaki orta kalibre otomatik top çalışmalarına yeni bir soluk getireceğiz. İhracat rekorları kıran savunma sanayimizin gözde markalarından biri olarak bu fuarımızı da yeni iş birlikleri ve siparişler ile tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.