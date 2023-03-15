vivo, Türkiye fabrikasında dördüncü üretim için hazırlıklara başladı

vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, vivo'nun Türkiye fabrikasında dördüncü üretim bandını hayata geçirmek için gerekli araştırmalara ve çalışmalara başladıklarını belirterek, "Yaklaşık 100 kişiye istihdam yaratacağımız yeni üretim bandımızı 2023 yılında hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

"100 kişiye istihdam yaratacağız"

vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai: "Dördüncü üretim bandını hayata geçirmek için gerekli araştırmalara ve çalışmalara da başladık. Yaklaşık 100 kişiye istihdam yaratacağımız yeni üretim bandımızı 2023 yılında hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye pazarında istikrarlı ve başarılı bir büyüme ivmesi yakaladık. Türkiye, vivo için çok önemli bir pazar. Türkiye yatırımımızı uzun vadeli ve geniş kapsamlı planlıyoruz"

vivo, 2021 yılında Gebze'de açtığı Türkiye üretim tesisinin kapılarını gazetecilere ilk kez açtı. 20 milyon dolar yatırım ile Gebze'de hizmete giren vivo Türkiye üretim tesisi, Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’dan sonra 8'inci üretim merkezi olarak vivo'nun global üretim kapasitesini yıllık 200 milyon adedin üzerine çıkardığını açıkladı.

Yıllık 5 milyon adet cihaz üretim kapasitesi ile yatırımı tamamlanan vivo Türkiye üretim tesisinin aktif kapasitesi, 2022 sonunda devreye alınan 3'üncü üretim bandı ile yüzde 35 artırıldı. vivo Y serisi modellerinin üretildiği tesiste 300'ün üzerinde kişi istihdam ediliyor.

"Türkiye pazarında istikrarlı ve başarılı bir büyüme ivmesi yakaladık"

vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, toplantıda yaptığı konuşmada, vivo'nun toplum için değer yaratma misyonunu, Çin'de "doğru şeyleri yapma ve işleri doğru şekilde yapma" anlamına gelen "Benfen" felsefesine dayandığını belirterek, bu bakış açısı ile üstün kalite, şık tasarım, en ince akıllı telefon, ilk ekran altı parmak izi okuyucu, ilk açılır kapanır pop-up kamera gibi sektöre yön veren inovasyonlarıyla sektörde haklı üne sahip olduğunu söyledi. "Benfen" felsefesi doğrultusunda vivo'nun dünyadaki tüm üretim tesislerinde, tüm ürün kategorilerinde aynı kalite standardını yakalamayı hedeflediğini aktaran Dai, şunları kaydetti:

"Üstün kalite tutkumuz ve kullanıcılarımıza tüm kategorilerde sunduğumuz harika ürünler ile hem dünyada hem Türkiye pazarında istikrarlı ve başarılı bir büyüme ivmesi yakaladık. Türkiye'de de tüm Y serisi modellerimizi vivo Türkiye fabrikasında üretiyor, kullanıcılarımıza sıkı kalite kontrol testlerinin ardından sunuyoruz. Türkiye vivo için çok önemli bir pazar. Türkiye yatırımımızı uzun vadeli ve geniş kapsamlı planlıyoruz. Burada kullanıcılara yatırım yapmaya, rekabetçi ve kaliteli ürünler sunmaya, artan talebi karşılamak için yeni üretim hatlarını hayata geçirerek üretim tesisimizi tam kapasiteli olarak kullanmaya ve tedarik zincirlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda dördüncü üretim bandını hayata geçirmek için gerekli araştırmalara ve çalışmalara da başladık. Yaklaşık 100 kişiye istihdam yaratacağımız yeni üretim bandımızı 2023 yılında hayata geçirmek istiyoruz."

İki büyük Android güncelleme

vivo Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertan Şensoy da bağımsız araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen kullanıcı memnuniyet araştırmasına göre vivo'nun, Türkiye'de Android markaları arasında yüzde 72 oranla tüketicilerin en çok tavsiye ettiği marka olduğunu vurguladı.

Kullanıcıların kendilerine duyduğu güvene teşekkür etmek için "Her Zaman Y'eni" kampanyasıyla Türkiye'de daha önce rakiplerinin yapmadığı bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Şensoy, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde ilk defa tüketicilere giriş ve orta segmentteki modellerde Android güncelleme garantisi sunuyoruz. Bu bizim cihazlarımıza, üstün kaliteli üretim süreçlerimize ve çıktılarına duyduğumuz güvenin bir ispatı. Böylece 'Her Zaman Y’eni' kalan vivo akıllı telefonlar, uzun kullanım süreleri boyunca tüketicilere güvenli bir deneyim sunmaya devam edecek. Ayrıca, resmi satış kanalımız myvivoshop.com üzerinden alışveriş yapan müşterilerimize 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek olarak 1 yıl ücretsiz üretici garantisi sunduğumuzu da hatırlatmak isterim."

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de telefon yenileme süresinin 35 ay gibi bir zamana yükseldiğini, tüketicilerin telefon alırken baktıkları en önemli kriterin güven olduğunu gösteriyor. Uzun süre kullanılan Android telefonlarda zamanla güvenlik açıklarının oluşması, kasma ve kapanma, bataryanın yetersiz kalması, bazı uygulama ve oyunları indirememe ya da kullanamama gibi problemler yaşanabiliyor.

vivo Türkiye, Android telefon kullanıcılarının bu gibi sorunlarla karşılaşmamaları için "Her Zaman Y'eni" isimli kampanyasını gerçekleştiriyor. Kampanya kapsamında şirket, "lite flagship" kabul edilen V25 5G modeli ile vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35 ve Y22s modellerini bundan böyle tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile sunacak.