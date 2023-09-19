vivo yeni modeli V29 5G akıllı telefonunu satışa sundu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vivo'nun "Yenilikçi Star Işığı" (Aura Light) özelliği, sıra dışı portre yetenekleri, şık tasarımı, güçlü performansı ve dayanıklılığı ile amiral gemisi akıllı telefon özelliklerini orta segmente taşıyan yeni modeli V29 5G, tüm kanallarda tüketicilerle buluşuyor.

V29 5G, tüm bu özelliklerin yanı sıra segmentinde ilk olan kavisli AMOLED ekranı ile de rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor. Üstelik vivo Türkiye, V29'u 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuyor.

"Star Işığı"na sahip vivo V29 ile stüdyo kalitesinde portreler

V29 5G, yenilikçi "Star Işığı" özelliği ile özellikle stüdyo portresi konusunda son derece iddialı bir alternatif. Telefonun arkasında bulunan ana kamera bölümünde yer alan ve telefonlardan ayrı satılan selfie ışıklarını çağrıştıran büyük ışık halkası, standart bir flaştan 9 kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlıyor.

Ayarlanabilir renk sıcaklığına sahip 4 LED'li ışık kaynağı, sadece sabit bir renk sıcaklığına sahip olan geleneksel LED dolgu ışıklarının, ışığın değişen ortamlara uyum sağlamasını zorlaştırdığı gerçeğinden hareketle vivo, V29 5G'de sunduğu farklı renk sıcaklıklarına sahip LED'ler ile ışık kaynağı sistemini tamamen yeniledi.

Yeni 2 soğuk ve 2 sıcak olmak üzere 4 LED'den oluşan ışık kaynağı sistemi ışığın, "Star Işığı"nın her yerine eşit olarak dağıtılmasını, tutarlı renk sıcaklığı ve parlaklığı elde edilmesini sağlıyor.

Işınların 360 derece tam açılı bir şekilde yansıtılmasını sağlayan konik yansıyan yenilikçi optik yol, V29'un vivo'nun modern astronomik teleskoplardan ilham alarak geliştirdiği merceği, optik yolu katlamak için özel bir yansıtıcı tasarım kullanıyor.

Uzunluğunu önemli ölçüde azaltan bu özel tasarım sayesinde mercek özellikle sınırlı alana sahip hassas ekipman için uygun hale geliyor. V29'un LED kapağının merkezinde bulunan ve 4 LED ile hizalanmış serbest biçimli yüzeylere sahip 4 yansıtıcı koni sayesinde ışık 360 derecede eşit şekilde yansıyor.

Nano seviye "Star Işığı" süreci ile eşit ve yumuşak aydınlatma da halka şeklindeki "Star Işığı"nın ortasındaki yansıtıcı koninin yüzeyine, yansıtıcı performansı artıran nano ölçekli bir vakum kaplama uygulandı.

"Star Işığı"nın dış halkası, ışınları dışarıya yönlendiren ince elmas kesimli fresnel oluklarından oluşuyor. Nano düzeydeki hassas işleme, her desen çemberi için eşit boşluk ve derinlik sağlıyor. Bu, buzlu kumlama etkisine sahip bokeh parçacıkları ile birleştiğinde, ışınlar üzerinde yumuşatıcı bir etki yaratıyor. Böylece ışık dağılım açısının hassas kontrolü ve daha eşit aydınlatma sağlanıyor.

"Star Işığı" ile geceler de aydınlanıyor

Telefon gelişmiş 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası ile de son derece istikrarlı görüntülerin yakalanmasını sağlıyor, fotoğraf ve videolarda gece ve düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor.

Kullanıcılar Süper Ay Modu ile gece gökyüzünün en güzel anlarını ve ayın en parlak görüntülerini yakalama, Astro modu ile de samanyolunu fotoğraflama imkanı buluyor. OIS ve EIS tarafından desteklenen Ultra Kararlı Video özelliği de gece daha istikrarlı ve net video çekimleri sağlıyor.

Bu özellik görüntüleri net ve hassas bir şekilde yakalamak için saniyede 1.000'e kadar sabitleme hesabı ve 10 bine kadar sabitleme hareketi gerçekleştirerek istenmeyen hareketlerden kaynaklı bulanıklığı etkili bir şekilde azaltıyor.

Öte yandan profesyonel bir ışık tasarımcısı gibi kameranın değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına olanak tanıyan "Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı" da kullanıcılara tek bir dokunuşla loş ortamlardaki nesneleri aydınlatıp özelliklerini belirgin hale getirerek etkileyici, parlak ve net portreler çekme olanağı veriyor.

Süper Grup Videosu özellikleri ile en geniş aileler tek karede bir arada

V29 5G, tek kamera sınırlamasının ötesinde bir deneyim yaşatan ön kamerasının üstün özellikleriyle selfie ve grup selfie çekimlerinde de üstün performans sunuyor.

92 derece FOV özelliği, selfie çekerken geniş açıdan kaynaklı bozulmaları ve dar açıdan kaynaklanan "büyük yüz" sorununu ortadan kaldırıyor.

"Grup Selfiesi" ve "Süper Grup Videosu" özellikleri, genişletilmiş görüş alanı ve hassas otomatik netleme yetenekleri de kalabalık grupların fotoğraf, video ve selfielerinde mükemmele yakın sonuçlar elde edilmesini destekliyor.

V29 5G'nin çeşitli şablonları ve profesyonel düzenleme asistanı ile tek elden video oluşturma deneyimi sunan Vlog Movie Creator özelliği de kullanıcılara farklı düzenleme uygulamalarına ihtiyaç duymadan keyifli vLog ve sosyal medya içerikleri oluşturma olanağı tanıyor.

Segmentin "en iyi" ekranı ile etkileyici görüntüleme deneyimi

V29 5G, 1,5K çözünürlük, süper yüksek piksel yoğunluğu ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç boyutundaki AMOLED 3D kavisli ekranı ile kullanıcılara etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. V29'un ayrıca bağımsız denetim, doğrulama, test ve belgelendirme kuruluşu SGS tarafından verilmiş 3 adet profesyonel seviyede göz koruma sertifikası bulunuyor.

Güçlü performans ve kesintisiz 5G bağlantısı sağlayan Qualcomm Snapdragon 778G mobil platformu üzerinde çalışan V29 5G, Memory Booster özelliği sayesinde kullanıcılara 8 GB RAM + 8 GB Genişletilmiş RAM ile geniş depolama alanı sunuyor.

Farklı senaryolarda optimum performans ve yoğun oyun oturumları veya film izlerken sürükleyici bir deneyim için V29'da ayrıca Ultra Büyük VC Biyonik Soğutma Sistemi bulunuyor.

4600 mAh (TYP) güçlü bataryasıyla uzun süre kullanım sunan V29'un ayrıca telefonu sadece 18 dakika içinde yüzde 1'den yüzde 50'ye şarj edilebilen 80W Flaş Şarjı bulunuyor.

V29'un toza ve suya karşı dayanıklılığı da IP68 sertifikası ile belgelendi. V29, 60'ın üzerinde kontrollü laboratuvar güvenilirlik testinden başarıyla geçerek kullanıcıların yağmur veya güneş ışığında da uzun ömürlü, endişe duymadan kullanabilecekleri dayanıklı bir telefon olduğunu ispatladı.