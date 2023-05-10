vivo’dan iki yeni model: Y35 ve V25 5G

vivo, birbirinden renkli şık ve zarif telefonları ile baharı karşılıyor. Geniş hafızası ve depolama alanıyla tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirebileceğiniz, oyunları gönlünüzce hızlı ve kesintisiz oynayabileceğiniz Y35’in “Yıldızlı Mavi” ve “Gün Doğumu” renk seçenekleri telefon kullanıcılarına baharın coşkusunu ve güzelliğini müjdelerken, fotoğraf ve video ile kendini ifade eden kullanıcılar için özel olarak tasarlanan üstün kamera ve fotoğrafçılık özelliklerine sahip V25 5G’nin Turkuaz Mavisi renk seçeneği de yazın serin sularını özleyen kullanıcılara göz alıcı bir seçenek sunuyor.

vivo Y35'in özellikleri

Y serisinin şık ve zarif bir tasarıma sahip üyesi Y35, büyük beğeni toplayan Yıldızlı Mavi ve Gün Doğumu renkleri ile baharda kişiliğini ve tarzını canlı renklerle ifade etmek isteyen kullanıcılar için şık ve zarif bir seçenek. Buzlu yansıma (AG) önleyici cam özelliği ile çizilmelere ve parmak izlerine karşı oldukça dayanıklı olan Y35, güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle kullanıcılara yüksek performans sunuyor.

Y35’in 256 GB depolama alanına 1592 TV dizisi bölümü sığdırabilir, üçlü kart yuvası tasarımı sayesinde telefonun depolama alanını dilerseniz 1 TB’a kadar genişletilebilir, fotoğraf, video ve oyunlarınızı dilediğiniz kadar uzun süre güvenle saklayabilirsiniz. 5000 mAh uzun ömürlü pili ve 18 W hızlı sarjı bulunan cihazla tek bir şarj ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynayabilir, 14 saatin üzerinde HD film izleyebilirsiniz. 8 GB RAM'e sahip olan Y35, genişletilebilir RAM özelliği ile Android tabanlı akıllı telefonlarda zaman zaman ciddi sıkıntı yaratan bellek açısından özel bir avantaj da sunuyor.

V25 5G modeli “Turkuaz Mavisi” renk seçeneği de güneşli yaz günlerini özleyen kullanıcılara denizlerin özlediğimiz serinliğini hissettiriyor.

vivo’nun cihazların arka panelinin UV ışığına maruz kaldığında farklı açılarda farklı renklere dönüşmesini sağlayan devrim niteliğindeki Renk Değiştiren Florit AG Cam özelliği, Turkuaz Mavisi renk seçeneğinde de tasarıma şıklık ve özgünlük katıyor.

vivo V25 5G'nin özellikleri

Turkuaz mavisi V25 5G’nin arka kapağının rengi, güneş ışığına maruz kaldığında renk değiştirerek orijinal renginden koyu okyanus mavisine dönüşüyor. V25 5G, yüksek enerji verimliliği oranına ve mükemmel kapasiteye sahip güçlü işlemcisi, en yeni soğutma teknolojisi ve hızlı şarj yetenekleri ile de uzun ömürlü ve sorunsuz bir telefon deneyimi sunuyor. Üstün kamera ve fotoğrafçılık özellikleri ile beğeni toplayan V25 5G’nin OIS (Optik Görüntü Sabitleme), özelliğine sahip 64MP OIS ultra algılamalı arka kamerası ve 8MP geniş açılı kamerası ile yüksek kalitede süper geniş açılı kareleri kolaylıkla yakalayabilir, fotoğraf çekilirken oluşan titremeyi gidererek bulanık çekimleri en aza indirebilirsiniz. Optik Görüntü Sabitleme özelliği ile karanlık ortamlarda ve loş ışıkta bile son derece kaliteli fotoğraflar, 50MP ön kamerası ile günün veya gecenin herhangi bir saatinde net ve stabil görüntüler ve videolar çekebilirsiniz.

vivo baharın ve yazın renklerini yansıtan şık ve zarif tasarımlı Y35 ve V25 5G model telefonlarını iki büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuyor.