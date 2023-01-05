"Vizyonumuz daha iyi bir yaşam sağlama" diyerek duyurdu

LG Electronics (LG) Global Üst Yöneticisi (CEO) William Cho, "LG Dünya Prömiyeri"nde müşterilerin hayatlarını daha iyi hale getirmek için tasarlanan "İnovasyon Vizyonunu" paylaştı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirket ABD'de Mandalay Bay Kongre Merkezinde LG Dünya Prömiyeri başlıklı basın toplantısını gerçekleştirdi.

Cho, toplantıda, Life's Good teması altında şirketin daha iyi bir yaşam için yenilik yaratma ve herkes için sürdürülebilir bir gelecek sağlama yönündeki sürekli çabalarını paylaştı.

Şirketin her türlü belirsizliğe rağmen yeni zorlukların üstesinden gelme taahhüdünü teyit eden Cho, toplantıda LG'nin, cevabın her zaman müşteride olduğunu bildiğini ve buna gerçekten inandığını vurguladı.

"Yaptığımız yenilikle müşterilerimizin yüzlerini güldürmeyi hedefliyoruz"

Cho, "Tüm yeniliklerin başlangıcı ve sonu müşterilerimizdir ve bu yenilikle onların yüzlerini güldürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

LG'nin izleme deneyimini tamamen değiştiren LG OLED gibi çığır açan yeniliklerle tüketicilerine yeni değer sağlama taahhüdünü aktararak, çok sıkı çalışmanın ardından şirketin araç bileşeni çözümü işiyle otomobil endüstrisinin tercih edilen inovasyon ortaklarından biri haline geldiği mobilite sektörüne ışık tuttu.

Ayrıca William Cho, benzersiz yükseltilebilirlik ve kişiselleştirme seçenekleri sunan yeni bir "gelişmekte olan" ev aletleri kategorisi olan LG ThinQ UP hakkında da konuştu. Premium seri, kullanıcıların zevklerine, ruh haline veya mutfak dekoruna göre renk değiştirebilen MoodUP özellikli LG buzdolabı gibi devrim niteliğinde ürünler içeriyor.

Cho, daha sonra şirketin herkes için daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla tüm ürün ve çözümlerinde "ilk", "benzersiz" ve "yeni" deneyimler sağlama amacının altını çizdi.

Ayrıca şirketin çok çeşitli sektörlerden küresel liderlerle stratejik ortaklıklar için sürekli çabalarının altını çizen Cho, şirketin, özellikle içerik endüstrisinde, müşterilerin keyfini çıkarabileceği daha fazla içeriği güvence altına almak için birçok değerli iş ortağıyla yakın iş birliği içinde çalışıldığını kaydetti.

Bununla uyumlu olarak CEO, şirketin Life's Good vizyonunu desteklemek ve insanların yaşamları ve gezegen üzerinde olumlu bir etki yaratmaya hevesli yenilikçileri desteklemek için kurduğu bir inovasyon yarışması olan LIFE'S GOOD AWARD'ın ilk dört finalistini açıkladı. Finalistler – Day1Lab, Dot Inc., NONA Desalination ve SOLUTUM – herkes için daha iyi bir yaşam yaratmak için yaratıcı çözümlerinde ince ayar yapmak ve piyasaya sürmek için LG'nin desteğini alacak. Dört takım, 16 Ocak'ta Kore'nin Seul kentindeki LG Sciencepark'ta fikirlerini son kez ortaya koyduktan sonra, toplam 1,05 milyon ABD doları tutarındaki para ödülü, ödül sıralamasına göre dört kazanan arasında farklı şekilde paylaştırılacak.

Cho, LG'nin içerik hizmetlerindeki önemli ortaklarından biri olan Paramount Streaming Başkanı ve Üst Yönetici (CEO) Tom Ryan'ı tanıttı. Ryan, dünya çapında on milyonlarca müşteriye inanılmaz bir deneyim sunmak için iki şirketin ortak çabalarını vurgulamak için bir sunum yaptı.

Ryan, "Önde gelen ücretsiz televizyon yayını hizmeti olan Pluto TV, LG kanalları için kanal entegrasyonumuzu genişletiyor ve bu çeyrekte dünya çapında 100'den fazla kanal ekliyor." ifadelerini kullanarak, iki şirketin 2023'te ortaklıklarını genişletmeye ve yeteneklerini birlikte genişletmeye devam edeceğini belirtti.

"Şirket herkes için daha iyi bir gelecek yaratmaya odaklandı"

Cho, LG'nin sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak sürdürülebilir bir geleceği gerçekleştirme konusundaki kararlı taahhüdünü yineledi ve şirketin herkes için daha iyi bir gelecek yaratmaya odaklandığını anlatarak, şirketin engelliler ve yaşlılar tarafından kolay kullanım sağlamak için LG ürün ve hizmetlerinin erişilebilirliğini artırma sözünden de bahsetti.

LG'nin 2021'den beri faaliyette olan ve farklı yeteneklere ve erişilebilirlik uzmanlarına sahip üyelerden oluşan "Engelli Danışma Grubu"ndan gelen geri bildirimlerin rehberliğinde şirket, sürekli olarak herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecek engelsiz ürünler sunuyor.

Güney Kore'de şirketin erişilebilirliği güçlendirmek için ses ve işaret dili kılavuzlarını içeren ürün kılavuzları geliştirmek, cihazlar için braille çıkartmaları dağıtmak ve işaret dili danışmanlık merkezleri işletmek gibi çeşitli önlemleri var.

LG, CES'te şirketin hem şirket içinden hem de şirket dışından deneysel fikirlere ve yaratıcı konseptlere dayalı ürünleri, hizmetleri ve pazarlama faaliyetlerini kapsayan yeni projesi olan LG Labs kapsamında geliştirilen bazı ürünleri tanıttı.

Bu ürünler arasında, kullanıcıların ayrı dambıllar olmadan egzersiz yapmasına olanak tanıyan motor kontrol teknolojisini kullanan bir fitness çözümü olan "Hover Gym"; olağanüstü bir kapalı alan bisiklet deneyimi sunan bir ev egzersiz çözümü olan "excicle"; kullanıcıların rahatlamasına yardımcı olan vuruşlar oluşturmak için beyin dalgalarını algılayan optimal bir uyku bakımı çözümü olan "brid.zzz" ve kablosuz şarj istasyonlarına elektrikli bisiklet ve elektrikli kickboard gibi kişisel ulaşım araçlarına takıldığında ödül sağlayan bir hizmet platformu olan "pluspot" bulunuyor.

LG, elektrikli araç (EV) şarjı, dijital sağlık ve webOS platformu için içerik hizmetleri gibi yeni alanları kapsayacak şekilde iş portföyünü genişletiyor. Aynı zamanda şirket, yapay zeka ve 6G de dahil olmak üzere temel 'geleceğin' teknolojilerine yapılan yatırımı artırmanın yanı sıra LG NOVA (LG Kuzey Amerika İnovasyon Merkezi) aracılığıyla startuplarla iş birliği yapıyor.